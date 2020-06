Yamil Bukele habló del regreso del deporte nacional en El Gráfico TV

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), habló largo y tendido sobre el plan de regreso del deporte nacional tras la finalización de la cuarentena por el COVID-19. Son cinco fases en los que se implementará para llevar a cabo el desarrollo de la actividad deportiva bajo sus protocolos y medidas de bioseguridad.

Todo dependerá de la respuesta de la población ante las medidas a implementar para controlar el virus. "Dimos un banderillazo de salida a la actividad deportiva. Es importante que los salvadoreños acaten las medidas de seguridad para que esto se lleve bien", dijo Yamil. Reiteró que lo importante es la planificación de todas las federaciones quienes deben presentar su protocolo a desarrollar.

La primera etapa comprende una fase administrativa en la que las Federaciones pueden comenzar a trabajar en la elaboración de un protocolo en una planificación de tres semanas. Se debe presentar el plan para ser evaluado tanto por ellos como el Ministerio de Salud.

"Todo lo que sea para proteger a los que están en el entorno y eso incluye la realización de pruebas del COVID-19. En este caso debe ser el Ministerio de Salud quienes decidirán si esta medida procede", destacó Bukele. Ante la consulta de Marcelo Betancourt sobre la parte recreativa, es decir personas comunes que hacer deporte por sano esparcimiento, el dirigente explicó que el INDES rige toda actividad deportiva en el país y que "vamos a brindar esa apertura a los salvadoreño con la salud mental y física".

Rodrigo Arias también destacó sobre la posibilidad de cierre de actividades o torneos en caso si hay casos positivos. "Se deben buscar los nexos de contagio más cercano y hay ya un protocolo de seguridad del Ministerio de Salud", destacó el pope del INDES. "Es una experiencia que podamos probar. El ciclo son tres semanas y de ahí se evaluará si avanza a la siguiente etapa", reiteró.

En la fase uno, los atletas se mantienen entrenando, mientras que en la segunda ya comienza el 7 de julio el cual se habla del retorno de la actividad física. Puede ejercitarse hasta 200 metros de su vivienda, esto quiere decir que puede correr, por ejemplo, fuera de casa pero no hay actividad en conjunto todavía ni llegar a una instalación deportiva. "Esta es una etapa para una sociedad más saludable y damos salud mental. La parte deportiva comienza a entrenarse fuera de casa", afirmó Yamil.

Yamil Bukele: "Hoy le dimos inicio a que las federaciones nacionales inicien los trabajos administrativos, dura tres semanas, en esas tres semanas, las federaciones deciden si inician hoy o mañana".

Cristian Villalta destacó que hay personas que pueden salir a algún parque y desestresarse lo cual deberán tener cuidado. Esto porque el pope del Instituto del deporte mencionó que hay una regulación para estas actividades y lo esencial es protegerse.

En la fase tres o ciclo de pretemporada es aquel en el que la persona puede salir con su grupo familiar y comienzan los deportistas mayores de edad quienes pueden ingresar a las instalaciones deportivas. "Si hay una selección nacional que quiere entrenar, pueden solicitar permiso para que se pueda evaluar si se accede", destacó Yamil. Eso sí, reconoció que la pretemporada por ejemplo de los equipos de fútbol, pueden entrenar pero con distanciamiento social y las medidas de bioseguridad.

No se habla, hasta este momento, del ingreso en masa se los aficionados. En el caso de los gimnasios deben acatar todas las medidas de seguridad.

El 6 de agosto inicia la cuarta fase en el cual todas las aficionados pueden desarrollar eventos pero con aficionados bajo distanciamiento social, tener protección como mascarillas. El fútbol solo albergará el 10 por ciento de la capacidad de su estadio para los aficionados. "Cómo llegó al aficionado, cómo saldrá... Se deberá tener toda esta logística dentro del protocolo", dijo Bukele. Aquí también se permite a un menor de edad entrenar pero bajo el consentimiento del padre.

Finalmente, a partir del 21 de agosto inicia la fase cinco en el cual se permiten torneos municipales incluso infantil y juvenil. Todos también regidos con protocolos.

Luego de explicar todo el plan, el dirigente respondió a tres preguntas esenciales por los panelistas siendo la primera ¿Qué pasará con Santa Tecla 2021? Bukele manifestó que como INDES van a brindar la preparación adecuada a los atletas, aunque reconoce que puede existir la posibilidad que no se realicen. Depende de "cómo termine la economía del país. Depende también de los socios, en este caso Santa Tecla, si quieren seguir. La fecha tentativa será finales de noviembre y diciembre de 2022", dijo.

¿Se tomarán medidas presupuestarias especiales? Bukele explicó que se mantiene el apoyo a las Federaciones bajo lo que se ha designado y espera que se mantenga "porque el deporte es una de las prioridades".

"Y no fue en esta administración que sucedió eso, por lo que no sabría darles una explicación de cómo es que se registraron en Gobernación", Yamil Bukele.

La FESFUT

Otra consulta es si el fútbol tiene una fecha para inscribirse. Yamil mencionó que como Institución enviaron una documentación a la FESFUT recordando que hay un tiempo prudencial en el que este 2020 debe estar registrado ante el INDES. "Si ellos no se inscriben y yo tengo un recomendable de la Asamblea (Legislativa, debido a no cumplir con la Ley del Deporte), ellos tienen la posibilidad de intervención", fue enfático.

El dirigente expuso que hubo irregularidades en la elección de Hugo Carrillo como presidente del ente rector del fútbol en las pasadas elecciones. Debido a que tiene el aval de la FIFA, hay un problema en la legalización y por eso es importante que tenga la inscripción ante el INDES al igual que el resto de las federaciones el cual le permite tener legitimación a nivel internacional.

"La FESFUT no tenía muchos registros (ante Gobernación). La elección de Hugo Carrillo tuvo un mecanismo no tan correcto, aunque él tiene todo en Gobernación. Viene la FIFA y dijeron que avalan ese proceso ¿qué voy hacer yo? Vimos la documentación y tenía todo pero el proceso no era correcto. Sí o sí habrá una intervención", expuso.

