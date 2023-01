Yamil Bukele: “Tenemos federaciones cómodas, sin deseo de superarse y eso es el cáncer en nuestro deporte ”

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, charló ampliamente en la mesa del Güiri al Aire sobre el trabajo realizado durante el 2022, logros, metas y temas pendientes que le deja el año que está por fenecer y amplió además sobre las labores que se ejecutan previo a la inauguración de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, evento que se llevará a cabo en nuestro país entre el 23 de junio y el 8 de julio próximo.



¿Cómo van los trabajos de remodelación de la infraestructuras deportivas para los Juegos Centroamericanos y el Caribe del próximo año?

Tenemos un muro que se llama 23 de junio que es la fecha de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, vamos en un Ferrari si se puede decir así, a 500 km/hora, sí o sí hay que terminar (las obras antes de esa fecha), gracias a Dios, incluso en estas fiestas navideñas no se han paralizado los trabajos en los diferentes escenarios deportivos, vamos bien, pero hay un breve retraso en todas las obras, algo que no debe asustar ya que fue por lo copioso del invierno que tuvimos (este año). Si a esta fecha lo viéramos tres meses atrás era mayor el atraso que teníamos y por ahora se ha planificado aumentar los turnos de trabajo para esperar que a mediado de febrero próximo lleguemos al nivel de obras para finalizar en su tiempo establecido; pero el único escenario que tiene un problema mayor es el Palacio de los Deportes ya que el contratista que ganó la licitación de construcción no entregó a tiempo las garantías necesarias para firmar el contrato del inicio de obra, tiene un atraso mayor, apenas arrancó hace unos días atrás, pero de todo esto hay dos puntos importantes; primero, el BCIE aceptó la propuesta de no volver a reformular una licitación, si no que entregar la obra al segundo lugar en la licitación, esta tiene dos opciones, terminar el interior y acomodar la fachada y poder albergar el vóley ball y el karate, pero depende si en abril cómo va esa obra para evitar llevar estos deportes a otro escenario diferente.





Hablando del Mágico González, ¿cómo va el tema de la pista atlética?

Todos los escenarios poseen componentes para que por lo menos pueda albergar (a futuro) unos Juegos Panamericanos; a excepción de la pista de patinaje donde las modernas son cerradas, la pista del estadio Mágico González es de (la marca italiana) Mondo, que es la misma marca de la pista de los Juegos Olímpicos, la pista atlética del Mágico González será nivel 1A que es la misma pista que se utiliza en los Juegos Olímpicos, me he preocupado para que la firma Mondo lo instale, la pista lo hará la empresa fabricante más grande que existe por ahora y es un tema que no nos preocupa.





¿Qué tan optimista se encuentra usted de tener los fondos para mantener esos escenarios deportivos impecables?

Eso es un problema histórico en nuestro país, considero que los nuevos escenarios deportivos se deben llevar al interior del país o construir nuevos escenarios deportivos en otros lugares para que el deporte crezca porque no hubo una planificación de mantenimiento y renovación de los actuales, en mi administración debí de asumir esa responsabilidad de administraciones pasadas, tenemos previsto acatar el Manuel de Uso de esos escenarios deportivos y el de Mantenimiento, hay que saber que los escenarios deportivos como el Mágico González no será exclusivamente de fútbol, tendrá seis locales comerciales sobre la 49 avenida sur que te generará fondos cuando no haya actividad en él, tendrá también cuatro locales de food court, dos restaurantes anclas, estará el Museo del Mágico González, todo eso debe rentabilizarse, más una pantalla gigante para comercializar y se alquilará para eventos musicales y culturales si cumplen con el Manual de Uso y mantenimiento que podría generar el 80% del sostenimiento mensual del estadio, el 20% restante debemos generar por lo dinámico y rentabilidad del estadio para costear un poco con el presupuesto del INDES, es algo que se replicará en los demás escenarios deportivos.



¿Tienen planificado más ganchos para hacer atractivo los Juegos Centroamericanos y el Caribe, como la canción oficial y la mascota?



Claro, no puedo dar mayores detalles de eso, lo soltaremos en enero, en ese mes presentaremos la marca oficial de los Juegos ya que la actual dice San Salvador 2023, pero no es la marca oficial de los juegos, lo haremos público en un evento muy especial. Habrá 4 mil voluntarios que participarán en los mismos, les encantará la música, los comerciales, el jingle, la mascota, será muy pegajoso, incluso la inauguración donde la tecnología será especial, con buenos ganchos para todos.







¿Cómo está la delegación anfitriona para esos juegos? ¿Se le ganará a Guatemala, por ejemplo?

Primero, en ningún momento hemos pensado en ganar dichos juegos, por lo que implica la llegada de potencias de la región y sobre Guatemala, no sé si participará (por su problema interno con el COI). Todo esto es un proceso que debemos llevar, primero peleamos por tener estos juegos de forma estratégica porque para mí era necesario que nuestros atletas compitan a un nivel superior a los Juegos Centroamericanos que para El Salvador no sería problema en ganarlos, pero no hubo Juegos Centroamericanos, pero cómo acercarlos a unos Juegos Panamericanos, por eso vamos a medir a nuestros atletas en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe y para ello debemos estar en todas las disciplinas deportivas, así se firmó ese contrato para hacerlos. Soy optimista que nos irá bien, en lo que cabe ya que repito, no los ganaremos, pero lo importante es que tendremos claro en qué nivel se encuentra nuestro deporte a nivel regional para competir bien en unos Juegos Panamericanos y para dónde va el deporte salvadoreño.







¿Cuántos deportes tiene El Salvador para un nivel Panamericano?

En ocho aproximadamente de 42 disciplinas, pero esa medición nos dará estos Juegos Centroamericanos y el Caribe, porque aparte de la profesionalización del deporte en nuestro país, hace unos días aprobamos el primer aporte a las federaciones con un millón de dólares para que las federaciones se preparen para estos juegos, en preparación recibirán aproximadamente al final unos 3 millones de dólares, algo que nunca ha sucedido en nuestro deporte, los atletas recibirán apoyo para ir a bases de entrenamiento a prepararse que buscaremos, una labor de la mano del COES, aunque todo esto podría no lograrse, pero el paso se dará para avanzar.





¿Se ha confirmado la presencia de nuestro tenista Marcelo Arévalo en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe ya que chocará en junio con el torneo de Wimbledon?

Él quiere estar en los Juegos y se preparará para lograrlo, pero es algo que se debe de discutir entre ambas partes, queremos ajustar las fechas para que participe en ambas actividades, pero si no se logra lo queremos acá en los Juegos, ya platicamos con el presidente de su federación para intentar como se puede amoldar las fechas de competencia para que pueda competir tanto acá como en el torneo de Wimbledon, no nos han dado respuesta por ahora pero como INDES vamos a buscar la forma que esté con nosotros en un estadio nuevo para el tenis.



¿Se ha avanzado lo suficiente en profesionalizar nuestro deporte o existe un área específica donde se ha acomodado en algunos temas pendientes?

Estamos mal acostumbrados, INDES no está acomodado en su labor, somos un motorcito donde queremos cosas diferentes, pero sí hay federaciones cómodas, que perdieron el entusiasmo, los atletas han vuelto a motivarse, pero hay dirigentes que perdieron su deseo de superar y mejorar, no tienen ganas de seguir trabajando por su deporte, uno de los problemas de nuestro deporte es ese, es el mayor cáncer que tiene nuestro deporte.



¿Qué garantía existe para que el ambiente de estímulo que tienen los atletas y entrenadores incentive la ambición de superarse y no los acomode?

Es que los atletas ya saben que hoy hay incentivos, antes no, esa exigencia es de parte del atleta y pongo a la intención y el deseo que el INDES desea ayudar y eso hace que el atleta exija ese estímulo. Esa iniciativa hará que los dirigentes conformistas sea una incomodidad que no podrá superar y que lo haga despertar y enciendan su chispa de trabajo o los hace salirse de sus federaciones más rápido, siento que el 2023 hará que muchos dirigentes salgan o que los regeneren para montarse en este vehículo de estímulo y esfuerzo.





¿Hay un plan del INDES para potenciar la popularidad que tuvo antes el baloncesto, así como lo tiene actualmente el fútbol?

El baloncesto es el deporte más popular en la etapa estudiantil y el fútbol lo es en la etapa mayor, eso ha sido así siempre, pero no hay bases para potenciar dichos deportes a esa edad. Al baloncesto le hace falta su profesionalización y por eso creamos la Liga Nacional de Baloncesto y al fútbol, pese a ser el más popular, le hacía falta potenciar sus bases, cosa que no existe actualmente.



Vienen los Juegos Estudiantiles en el 2023, debemos de hacerlo, antes no se pudo por la pandemia, pero creo que es el mismo tiempo, no quiero hablar mucho de la FESFUT por lo que ha sucedido, deseo ser prudente por ahora en ese tema, pero la ayuda al fútbol está allí, el trabajo en equipo es la única manera para poder lograr su crecimiento, el baloncesto ha crecido, muchos no lo ven a nivel de selecciones por no ser popular, por eso deseo ayudar al fútbol para que cuando finalice mi funciones no me digan que no hice nada por ese deporte.



En el baloncesto hemos crecido, en la rama femenina hemos ido cinco veces a un Premundial en nuestro Continente en sub 14, sub 16, sub 18 y mayor, las chicas acaban de ganar en los Premios E&G como la mejor selección de su género ya que venció a todos sus rivales en Centroamérica y México se nos escapó por poquito, pero estamos ya casi al nivel de ellas. En la materia del fútbol falta solo eso, falta respetarnos entre ambos (con el fútbol), tenemos nuestra autonomía, pero podemos dar ambas partes mucho más, hay mucho material en el interior del país, hay un proyecto en la mano que hablaré el próximo año donde está involucrado toda la parte estructural del fútbol en nuestro país.





¿Qué se necesita para que exista una política de país donde se logre implementar selecciones globales, con talentos de fuera en cualquier deporte, especialmente en el fútbol?

Si se quiere implementar eso como una política de país no se podría porque cuando no hay voluntad en el interior de una federación nos agarramos de cualquier pretexto para meter un problema internacional. Eso fue lo que sucedió con la FESFUT, el presidente en ese tiempo no quiso aplicar y cumplir ciertas cosas que nos obligó como INDES llegar a un extremo que nadie quería, ahora es el turno de esta Comisión de Regularización de la FESFUT ver si quiere cambiar esa historia, pero el INDES no puede obligar a una federación a tomar decisiones desde un papel o de una sola ilusión que desea el presidente del INDES.





¿Pero el INDES puede prestar un servicio de monitoreo de talento en edad colegial o universitaria como ejemplo para sacar esos talentos?

Todo eso y más puede hacer este Gobierno, incluso, darles los fondos para que completen su reclutamiento ya que no existe en el mundo un programa o proyecto donde no vaya de la mano con un gobierno, porque empezando que dos cabezas piensan mejor que una, aparte que el dinero no alcanzaría en el caso de la FESFUT porque la credibilidad en el fútbol entre sus patrocinadores se ha perdido, por eso insisto que se necesita trabajar en equipo, todos debemos de sumar para que El Salvador salga adelante, respetando a la par la autonomía de cada uno de las partes.



¿Cómo se encuentra la comunicación del INDES con la Comisión de Regularización de la FESFUT?

Cero, no hay comunicación por el momento con ellos, no conmigo, con el INDES, no hay comunicación alguna, nosotros le notificamos los 60 mil dólares que les asignamos a ellos como federación como preparación de su selección para los Juegos Centroamericanos y el Caribe como primer aporte y no nos han contestado, si los utilizarán o no, si los van a devolver, si no quieren que nos metamos, pero como dije, todo va parejo para todo el mundo y ellos son autónomos y tomarán la decisión que más les convenga.







¿Es la primera vez que el INDES ofreció un presupuesto a la FESFUT?

No, Hugo Carrillo fue claro en decirme que no quería esa ayuda, incluso le ofrecimos bases de entrenamiento para sus selecciones, que escogiera tres lugares donde el INDES no se iba a involucrar, que lo hicieran ellos y no lo aceptaron, distinto a lo que hacemos con el fútbol playa ya que el profesor Rudis Gallo es el encargado de firmar todo lo que se entrega.





¿Piensa que existe tirantez o malestar entre ambas partes?

No lo pienso de esa manera. Con Humberto (Sáenz, presidente de la Comisión) hemos sido respetuosos cada vez que hablamos sobre cada quien en este tema, no existe nada de tirantez entre ambas partes, no hay comunicación entre ambas, ha existido asignación que ellos no han respondido si lo utilizarán o no, esperamos mandar una carta en enero para saber si lo utilizarán o no para poder reorientar esos fondos para otras personas que sí necesitan esa ayuda y daremos a conocer públicamente si la FESFUT aceptó o no nuestra ayuda.





¿Existe arrepentimiento de parte del presidente del INDES de cómo sucedieron las cosas en el tema de la FESFUT?

Para nada, no había otra opción, sabía que eso sucedería desde que hablé con Infantino, que eso sucedería y me preparé para jinetear eso; si no me esperé la reacción de la gente, de la población en general, de la mal intención que hubo de gente que quiso seguir en el poder y que manejó eso, no puedo destruir un deporte donde he vivido del deporte, no en el tema económico, pero no me arrepiento lo que he hecho hasta ahora, acatamos una orden de parte del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, tiene su autonomía y cumplí, puse el pecho y me tocó soportar todo el ataque que se generó. El INDES pudo haber actuado hasta después de la realización de la Asamblea General donde iban a ratificar a los nuevos miembros de la FESFUT, pero hubo un apagón antes en ese tema desde el momento en que el Tribunal entregó su sentencia, presenté las pruebas y el INDES solo hizo las denuncias y el Tribunal sancionó para no entregar las credenciales a la FESFUT 14 días antes de su vencimiento el 31 de julio. Si hace dos años Hugo Carrillo hubiera llegado a solicitar sus credenciales y nosotros como INDES no teníamos problemas de entregárselas, incluso, él sería ahora el presidente de la FESFUT, pero no acató el mandamiento de Ley que había y la FIFA lo respaldó pero sabía que todo esto sucedería por los tiempos que corría, pero hay que seguir adelante.



¿Merece el fútbol un tratamiento especial del INDES ante los demás deportes?

Sí, pero depende de cómo se plantee, ya que el fútbol puede recibir un trato especial pero no puede estar fuera del marco legal en comparación a los otros deportes, podemos darle más presupuesto, más fuera al fútbol, sin violentar su autonomía, pero no puede crear una isla solo para el fútbol, sin crearle un traje a la medida, sería absurdo hacerlo, (Hugo) Carrillo trató en su oportunidad eso ante el Gobierno, pueden proponerlo al gobierno, pero sí puede pasar, como presidente del INDES podría pasar, pero para eso mejor cambien eso para todos, dependerá de Humberto Sáenz como presidente de cómo puede plantearlo, le mencionamos a la FIFA que si nuestra Ley de los deportes es invasiva y si lo es, a qué país de Europa lo podemos homologar sin problema, pero no podemos crear un paraíso para el fútbol si no se trata de igual manera para los demás deportes.