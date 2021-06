Yamil Bukele: "Soy un funcionario que está cumpliendo la ley"

Yamil Bukele, presidente del INDES, rechazó de manera categórica alguna posibilidad de injerencia en la acción de reformar los artículos 59 y 153 de la nueva Ley General de los Deportes, relacionados al registro de Asociaciones y Federaciones.

El INDES envió una nota para recordar a la FIFA en la que reitera su preocupación "porque los señalamientos de irregularidades e irrespeto a la institucionalidad en la FESFUT se acumulan y no vemos respuesta por parte del ente rector del fútbol a nivel mundial".

"Esto no es algo nuevo y es de conocimiento de toda la población salvadoreña que desde noviembre de 2019 hay una nueva Ley, hubo una actualización de la Ley General de los Deportes la cual manda a todas las asociaciones y federaciones deportivas a cumplirla y cuando dice todas son todas, sin excepción", expresó el dirigente.

Los señalamientos surgieron de algunos miembros del comité directivo de la FESFUT y giran acerca del irrespeto al procedimiento estatutario para convocar a las reuniones de comité ejecutivo, a la irregularidad en el establecimiento de la agenda de dichas reuniones y al manejo de las actas, algunas de las cuales no fueron presentadas oportunamente para firma de los federativos.

Para Bukele el envío de la carta es un seguimiento a las conversaciones que han mantenido con la FIFA desde la visita en febrero de 2020.

"Nos hicieron ver a nosotros que no había quejas en ese momento de parte de miembros de la Federación, que ha sucedido durante todo el 2020 y parte del 2021. quejas que han sido elevadas a la misma FIFA y la FIFA no le ha dado respuesta. Nosotros solo hemos hecho señalar algunas de ellas", dijo.

Bukele explicó y amplió en el Güiri Güiri su postura sobre la iniciativa de reformar dichos artículos y recalcó que solo cumple con la ley.

"La Ley va a estar más clara en el panorama para todos los deportes y en el caso de la FESFUT yo quiero abrir un teléfono ya sea por zoom o cualquier plataforma o envíenme otro delegado como lo hicieron en 2020 para que empecemos a discutir sobre el tema, yo siempre he insistido que la FESFUT es responsable de lo que sucede, yo lo único que estoy es haciendo es hacer cumplir la ley como me lo manda la misma ley", explicó.

Según la FESFUT, algunos de los artículos de la Ley General de los Deportes son incompatibles con los estatutos federados y los de la FIFA.

"Van 18 meses y aquí no los hemos visto que han venido discutir con un tema ni siquiera la FIFA ha discutido, sacan que son dos artículos, que son cinco y un día llegaron que son 40 y comentaron que había 40 artículos que difieren, nosotros hemos esclarecidos que no hay incompatibilidad con los artículos que ahí demandan y que hay incluso federaciones a nivel mundial que las aplican y son mucho más drásticas que ellas", reforzó Bukele.

"No hemos recibido un comunicado formal de parte de la FIFA que nos diga si ustedes siguen adelante con esto voy a intervenir a la Federación de Fútbol lo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones es que la Federación de Fútbol ha amenazado, ellos, de que va a haber injerencia, no hay injerencia porque nosotros no tomamos decisiones", expresó.

“En el momento que el INDES vaya y se meta en asuntos de su gobernanza, influya en la elección de su presidente u otros asuntos internos, ahí podrían hablar de injerencia. Pero esa palabra ya está trillada”, enfatizó.

Bukele mencionó que hay 39 federaciones nacionales que sus estatutos están homologados con la Ley General de los Deportes. "Hay 39 federaciones que han homologado sus estatutos a la Ley General de los Deportes. Pero si vas y le preguntas a alguna federación si ha existido injerencia por parte del INDES, ellos te dirán que no".

Cristian Villalta hizo la consulta a Bukele sobre la referencia que hizo la FESFUT al estatus del Comité Olímpico de El Salvador y que ellos quisieran similares condiciones.

"Es una barbaridad compararte con el Comité Olímpico de El Salvador, estamos hablando de asociaciones y federaciones deportivas, no de Comité, por eso te digo que no estamos tratando de manipular la ley", comentó.

¿Por qué no puede ser un aliado el INDES y ver positivo la Ley en vez de verlo en contra? Fue una de las interrogantes que hizo el presidente del instituto.

"La Federación de Fútbol va a poderse quejar y va a tener su proceso de defensa y no estamos diciendo que le vamos a caer al FESFUT, no se trata de eso, puedo pensar también que esta ley va a venir a fortalecer a la Federación, al fútbol nacional y partiendo de una administración y legal donde todas las reglas del juego estén claras para todos creo que viene el fortalecimiento del deporte; aquellos que no quieran basarse en una legalidad y un orden es porque algo esconden ", reiteró.

"No me cuestionen a mí, porque yo solo soy un funcionario que está cumpliendo la ley para no tener problemas. Deben cuestionar a la FESFUT por qué sigue renuente a cumplir la ley", agregó.