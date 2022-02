Yamil Bukele: "Si FESFUT no homologa sus estatutos, habrá un apagón"

Yamil Bukele, presidente del INDES, volvió a señalar la falta de voluntad de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para homologar sus estatutos y cumplir con lo establecido en la Ley General de los Deportes de El Salvador.



En la entrevista Frente a Frente de TCS, Yamil Bukele advirtió que no habrá renovación de la personería jurídica a la FESFUT de no cumplir con la normativa salvadoreña como lo han hecho las demás federaciones deportivas.



"Si ellos (FESFUT) no homologan sus estatutos, habrá un apagón, porque no se les renovará la personería jurídica. El apagón, para que se entienda, es como una empresa que no tiene personería jurídica y por ende no existe", comentó Bukele.



En la entrevista, el titular del INDES también mencionó que "La FIFA no puede ir en contra de las leyes de un país y la Ley General de los Deportes pide que todas las federaciones homologuen sus estatutos a la ley".



El ex seleccionado de baloncesto descartó que haya deseo de intervenir la FESFUT.



“No hemos intervenido ni vamos a intervenir la FESFUT. Yo solo estoy esperando que cumplan un trámite y si no lo cumplen, ya será problema de ellos”, indicó.

"En junio-Julio habrá elección en la FESFUT y deberán homologar sus estatutos con la Ley General de los Deportes, por lo que si no sucede no se les brindará la personería jurídica", fue otro de las opiniones de Bukele en el programa de la Telecorporación Salvadoreña.



Yamil Bukele también mencionó que "estoy convencido al 100% de que toda la afición dice que nuestro fútbol no sirve, y si todos estamos de acuerdo ¿qué hay que hacer?”.



El presidente del INDES además recordó que "han pasado dos años y la FIFA sigue diciendo que tenemos razón, pero no vemos que nos dé una respuesta. Parece que quiere dejarnos morir".