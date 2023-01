Yamil Bukele: “Queremos ayudar no solo al fútbol, si no a todos los deportes”

Yamil Bukele, actual presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) externó en la cabina del Güiri al Aire muchos detalles sobre el grado de avance hasta el momento de los trabajos para el desarrollo de los XXIV Juegos Centroamericanos y el Caribe (JCAC) San Salvador 2023 a efectuarse en nuestro país del 23 de junio al 8 de julio próximo; así como el papel que quiere desarrollar el INDES en el desarrollo del fútbol y la ayuda que aportará con el convenio que firmará con las ligas profesionales y que puede abarcar en un futuro a la misma selección absoluta de fútbol.

¿Cuál es el porcentaje de avance en la remodelación de los escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023?

Los escenarios deportivos van a ritmo, van bien, hay que recordar que las obras empezaron en octubre pasado y llevan aproximadamente un 40% de ejecución y que aumentará considerablemente una vez que empiecen a ensamblar todo el equipamiento deportivo porque hay que considerar que estos son tres etapas, está la infraestructura como obra gris, está la parte del equipamiento deportivo y está la parte de la tecnología audio visual que se van a instalar en todos los escenarios deportivos. Creo que es normal que la gente esté un poco preocupada, pero les digo (que tengan) calma, que estamos atendiendo todas las aristas de los escenarios; de igual manera estaba el presidente de Centro Caribe Sports (CCS) que es la dueña, la propietaria de los JCAC, tuvimos una visita con él y en la mañana del pasado lunes él visitó el estadio Mágico González que es donde se va a realizar la inauguración y donde el deporte del atletismo en todas sus modalidades va tener una gran participación. Sabemos que el atletismo arroja una gran cantidad de medallas y tiene varias competencias que van a ejecutarse ahí; y él, en el lanzamiento de la marca de los JCAC el martes por la noche, dijo que va súper contento y súper tranquilo porque tenía las dudas que muchos presentan y pudo corroborar de primera mano que las obras van bien, estuvieron ahí los ingenieros de la obra, incluso los propietarios de la firma mexicana que tienen varios escenarios bajo su supervisión y contestaron varias interrogantes que tenían los miembros de CCS, así están también los demás escenarios deportivos.

Viendo hacia atrás, ¿te preguntas si fue buena idea hacernos cargo de estos Juegos Centroamericanos y el Caribe que nadie los quería realizar?

Sin arrepentirme ni un milímetro hacia atrás. Era necesario hacerlos incluso cuando Panamá declinó la organización y que hubo mucha angustia entre la familia deportiva de Centroamérica y el Caribe; vi una oportunidad (de hacerlos) y sigo viendo esa oportunidad ya que cuando todos ven un color gris, todo es niebla, siempre hay una oportunidad y soy claro, nosotros como INDES o como Comité Organizador no vamos a ganar estos Juegos, pero sin duda alguna es un paso agigantado que necesitaba, sí o sí el deporte nacional al tomar un compromiso como este que nos permite primero tener una valoración al final de los juegos bien clara de dónde estamos, segundo el haber acercado a los atletas a una competencia mayor a unos Juegos Centroamericanos, tercero era necesario remodelar esta infraestructura deportiva, todos saben cómo heredamos estas instalaciones deportivas de nuestro país, eso hizo que existiera un detonante a mi favor para reconstruirlos, a eso la UES tendrá su legado y por último era necesario que nuestro país viva en junio una competencia tan importante como los JCAC.

¿La Villa CA va a ritmo de su ejecución en el Campus Universitario?

El Comité Organizador de estos juegos está a cargo de todo lo que tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y el Caribe; la Villa es la columna vertebral de estos juegos, sin Villa no hay juegos, incluso puede faltar un escenario deportivo al final pero la Villa no puede faltar, ahí se hospedarán todas las estrellas deportivas de la región. Los avances van bien, fueron los últimos en comenzar y serán los primeros en terminar, la proyección de terminarla será en abril y en mayo nos visitarán los Connacionales de los 37 países que llegarán porque estarán ahí sus atletas y es el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el encargado de sacar adelante este escenario deportivo.

¿Cómo utilizará la nueva infraestructura de la UES tras alojar la Villa CA?

Habrá varias cosas que se mejorarán en el Campus Universitario. Desde la fachada, hay un muro perimetral que por hoy no cuenta la UES y que ha tratado por años de hacerlo, nosotros lo vamos a construir, está la remodelación de 22 edificios de diferentes Facultades, algunos de ellos se utilizarán como apartamentos, como una vivienda o como villa, se le dejará una clínica que servirá para la materia de Medicina pero que estará también a disposición de la misma UES. Se firmará un acuerdo para armar una nueva clínica para los deportistas; hay un área nueva que la UES solicitó unas nuevas edificaciones, fue una negociación que se hizo con ellos y les dijimos al rector y a los demás decanos que sí vamos a construir lo que ellos solicitaron, pero que nos dejara ocuparlos primero como habitación para que después de los juegos le darán el uso conveniente para albergar a futuro a más alumnos. En el área deportiva se trabajará en ellos luego de 20 años de su construcción y que no se ha tocado nuevamente, vamos a apoyar a la UES de ser sede de los Juegos Centroamericanos y el Caribe Universitarios en agosto próximo.



¿Cuál será el costo total de los JCAC para el país?

En infraestructura son $115.2 millones de dólares a través de un financiamiento con el BCIE entre obra gris, equipamiento deportivo y la tecnología audio visual, hay obras que he llevado en tres etapas, de la mayoría de ellas van en una segunda etapa, habrá después buscar un poco más de dinero porque por ejemplo los Polideportivos son enormes y hay áreas en ellos que podemos aprovechar y mejorar, son nueve escenarios deportivos emblemáticos con ese presupuesto que se convierten al final en 23 disciplinas deportivas; $30 millones más en infraestructuras en la UES que será un legado que les quedará. Aparte el COSSAN2023 que es el comité organizador de los juegos tiene un presupuesto entre $52 y $55 millones de dólares y que servirá para la organización de los mismos y algunos complementos de tecnología que no abarca el presupuesto detallado.



¿Para cuándo se complementará la logística de los JCAC que falta tras el lanzamiento del logo y slogan?

La página web ya está oficializada, es www.sansalvador2023, entrás en ella y está toda la página oficializada con la nueva imagen que ya fue lanzada. Las cuentas de Twitter, de Instagram ya están desarrolladas y abiertas a todo el público. El calendario de los juegos ya lo tenemos, será público más adelante, hay series de gestiones que continúan y pese a que existen tres deportes que aún no han sido ajustados ya estamos en presentar la mascota de los juegos, la canción, el spot oficial, el jingle de los mismos se hará poco a poco para crear expectación entre el público, hay 4 mil voluntarios en los juegos.

¿Hay posibilidad de que lleguen más voluntarios para los JCAC?

Claro que sí, la página es https://sansalvador2023.com/voluntariado, necesitamos cuatro mil voluntarios en estos juegos, vamos por el momento en los tres mil voluntarios inscritos, los vamos a capacitar a todos para que se integren a la fiesta de los juegos.



¿Cómo manejarán el tráfico que impera en la capital?

Estamos trabajando en eso ya, es importante mencionar que hay un gran equipo detrás del comité organizador llamado el gabinete deportivo y allí entra perfectamente el VMT, el MOP, los Ministerios de Educación, de Salud, de Seguridad, entra la PNC el ejército, Cuerpo de bomberos, hay mesas de trabajos abiertas, las personas que saben del tráfico forman parte de este comité organizador.



¿Se cobrará a los eventos y se enumerara los graderíos del Mágico González?

No sabemos todavía, se contempla que el evento inaugural sea gratuito, adelanto esto, todo aunque sea gratis habrá una boletería de control. El Mágico González será enumerado, vamos a discutir eso con los contratistas para lograrlo, serán 24 mil butacas en todo el estadio nacional y ya no solo en la zona de tribuna.



¿Todas las Federaciones deportivas del país tienen el presupuesto necesario para participar bien en los JCAC?

Tienen el presupuesto más grande de la historia de nuestro deporte para prepararse en una competencia internacional y que oscila en $3.5 millones de dólares. Les adelantamos $1 millón de dólares en diciembre pasado para todas las federaciones participantes, habrá una reunión con ellos y el COES para apretarlos la otra semana porque hay algunas que no han entregado sus planes de trabajo y los informes para la utilización de dichos fondos y preparación de sus atletas. Las federaciones deportivas son las responsables de brindar las medalla al país en cualquier competencia, el INDES no gana medallas ya que no hace deporte, solo brinda las condiciones para su práctica, por eso me he metido en ese dolor de cabeza, es el COES el que se encarga de los registros y competencias del ciclo olímpico tras un bache enorme de más de 30 años y no es un tema político, por eso busqué estos juegos para saber dónde estamos.



Es responsabilidad de cada federación garantizar que sus atletas están entrenando en el extranjero…

Por eso le entregamos a cada uno un millón de dólares para que lo ejecute. Hay algunos atletas que lo están haciendo fuera del país, sabemos que se ha provocado un problema la utilización de sus escenarios por las remodelaciones están en marcha pero al final todos celebrarán el tener una infraestructura mejor que antes tenían, se ha distribuido ese dinero en las federaciones para que demuestren lo que han hecho, no podemos erogar más dinero si no han demostrado en qué han utilizado el adelanto que les dimos.

Hoy se anunció por la CONCACAF que el fútbol podrá participar en los JCAC…

Gracias a Dios por ese anuncio, hay que agradecer las buenas cosas, a CONCACAF por avalar que El Salvador participará en fútbol en las ramas masculina y femenina, a Centro Caribe Sports por aceptar eso y a la Comisión de Regularización por la gestión que hizo ante ellos, pero es esa comisión de regularización de la FESFUT la responsable de preparar a sus jugadores y por los resultados que obtengan, por eso les entregamos $60 mil dólares que hasta el momento no sabemos si lo utilizarán para su preparación en estos juegos.



¿A quién le corresponde hacer una expectativa del número de medallas a ganar?

El COES puede marcarlas, nosotros tenemos también conocimiento, son necesarias las medallas pero no puedes borrar más de 30 años de olvido al deporte, soy responsable y quiero medir en dónde estamos, no lo quería hacer con los Juegos Centroamericanos, lo quiero ver en un torneo mayor porque en la última edición fuimos quinto de siete países, ahora vienen 37, pero es nuestra zona y lo que esperamos es sumar, no es desalentador porque estaremos compitiendo en disciplinas donde nuestro país es potencia regional y eso abonará a las medallas que se pueden ganar, hay muchas apuestas en deportes que espero que nos vaya bien, pero el análisis en crudo lo haremos después de los JCAC.

Entendemos que se está a punto de firmar un convenio con la liga mayor, ¿se le entregará dinero para que lo administren?

A todo el mundo le preocupa eso, la cifra que ofrecemos son $30 millones de dólares en cinco años, el 80-85% lo ejecutará directamente el INDES, pero sí hay un fondo que sí o sí debe entrar a la liga para que lo administre y que lo derive en los 12 equipos, el aporte no será solo en masculino y femenino, también en femenino, la segunda y tercera división, el fútbol sala y el fútbol playa, la Corte de Cuentas auditará estos fondos totalmente como lo hace con el dinero que el INDES entrega en sus proyectos

¿Qué han pedido el INDES en el convenio que firmarán con la liga mayor?

Nada, hay dos partes, que se eche andar un plan denominado “Construyendo el Camino al Mundial” y la parte comercial como cualquier marca que pide difusión de su marca, es lo único que pedimos, trabajo, trabajo.

¿Toma el INDES los derechos de la liga mayor?

Depende de qué derecho estamos hablando, la liga mayor de fútbol no tenemos como INDES ningún derecho más que ser el patrocinador principal de la primera división del fútbol profesional en ambas ramas. El torneo llevará el nombre de Liga INDES, será patrocinado por nosotros y de allí los derechos comerciales será de la misma liga como ahora, los derechos de TV serán para los que actualmente los tiene, a excepción de la Copa Presidente que vuelve, estará bajo todo el régimen estatutario, de mandato, bases de competencia como se lleva los torneos nacionales, los crea la primera división, lo avala la FESFUT, los árbitros son federativos, la Copa Presidente en su materia de comercialización y difusión son del INDES.



¿Segunda y tercera división se incluye en la firma?

Sí, estamos próximos a firmar un convenio con ellos

¿Ese plan de ayuda abarca también a la selección mayor?

Lo que hemos puesto a disposición es un apoyo a solicitud del técnico Hugo Pérez, él llegó a mi oficina y me pidió apoyo económico para que la primera división diera la facilitación de ceder a sus jugadores, es por ello que hemos destinado $280 mil dólares al año que maneja el técnico mayor con el aval de la FESFUT y se creará a bien un documento aparte para poder desarrollarlo, queremos darle facilidad en ese tema.



¿No podría entrar esa ayuda a los seleccionados dentro del programa Esfuerzo y Gloria del INDES?

No entra porque me distorsiona todo lo que tenemos hecho en ese rubro pero es algo similar esa ayuda que deseamos brindar a las selecciones nacionales, hemos escuchado muchas veces que la FESFUT no quiere dinero del INDES pese a que lo necesita. Busco la manera de apoyar, respetando sus decisiones, la ley no lo permite hacerlo a través de la primera división.

Recibí de nuevo al técnico Hugo Pérez y me pidió hacer una escuela donde llevemos a los mejores jugadores de las escuela de fútbol existentes en el país como prospecto a la selecciones, pero le dije que mejor lo hagamos tipo como lo hace Francia, una escuela con proyección selección a cada uno de los departamentos para no moverlos y hacer otra más grande en la capital



¿Qué exige el INDES a la liga mayor tras firmar ese convenio?

Primero, que no se puede sacar nada del plan, trabajo de base, infraestructura, de ser así se rompe el convenio, necesito que exista estructura en el Programa la Liga y Valores tenemos 16 mil niños que los monitoreamos, porque no se hace un torneo de menores con los nombres de los equipos de la liga mayor para tomar identidad de esos equipos.



¿Cuántas categorías deberán tener los equipos de liga para cumplir el convenio?

Espero que tengamos las escuelas de fútbol, el torneo de menores de 13 años en sus dos ramas, continuidad del torneo femenino y masculino menores de 16 años dos veces al año, luego la tercera, la segunda y la primera división y la Liga nacional que seguirá y a eso sumado al techo que es la selección mayor y de buscar los recursos económicos para tener un centro de selección en cada uno de los departamentos para que llegue lo mejor del país, es un proyecto ambicioso que cada uno debe sumar sus partes, por eso quiero que la FESFUT llegue y lo maneje, no seré yo el que lo haga, el plan lo hice con mi equipo de trabajo y que se aproveche para terminar satisfecho y decir al final que intenté ayudar al fútbol.