Yamil Bukele: “No pretendo afectar al fútbol”

El presidente del INDES, Yamil Bukele, habló sobre su desencuentro con la FESFUT, lo que no ha permitido firmar un convenio con Santa Tecla y los Juegos C.A. 2021.

¿ Cómo está la situación de los Juegos Centroamericanos?

Diría que mejor. Tuvimos una reunión hace 10 días, donde estuvo el presidente del Comité Olímpico, el alcalde de Santa Tecla y presidente de COTECLA y por el INDES estuve yo. La próxima semana firmaremos compromisos que verbalmente adquiridos... Habrán Juegos Centroamericanos.

¿Hay un fecha límite?

La propuesta es de que lo Juegos no sean el 2021, sino en noviembre del 2022, dos semanas antes del Mundial de Catar 2022.

¿Aún hay un camino para firmar un convenio para que Santa Tecla use Las Delicias?

La forma de administrar el deporte ha cambiado. Yo no hago movimientos para tratar de beneficiar solo a unos. Yo había visto que el INDES había apoyado al fútbol en toda su estructura y me sume a ese juego, respetando las reglas.

Pero sin que me llegara una carta oficial me dicen: “es que la FESFUT no permite que el patrocinador sea INDES, porque es político. Y el INDES no es una institución política, es pública.

Tengo programada una reunión con el presidente del Santa Tecla para llegar acuerdos. Yo no he dicho en ningún momento que dependo de la respuesta que la FESFUT nos de.

¿Qué pasaría si no hay acuerdo?

Yo sí sé que un acuerdo se va a dar, porque el Santa Tecla me lo ha expresado. El tema del logo no es un punto de honor.

Hablemos de la FESFUT. ¿Si no hay derogatoria del decreto que le permite a la FESFUT seguir inscrita en Gobernación, aún tendrá el INDES las facultades para retirarle las credenciales?

Hemos venido trabajando. Antes del 25 de noviembre vamos hacer una conferencia de prensa para explicar. Ya empezamos a conversar con la FESFUT, con la Asamblea Legislativa y con una firma de abogados internacional que pueda representarnos ante la FIFA. No es necesario llegar al 25 de noviembre.



Cuando usted dice que habló con Hugo Carillo, ¿ha habido algún tipo de cambio de opinión?

Efectivamente como dice él, hay artículos que dice la FIFA en contra de su autonomía, pero abro comillas aquí, porque hay que definir qué es autonomía. Lo que puedo decir es que este gobierno hará respetar las decisiones. Esperamos no afectar el fútbol y que la FESFUT pueda tener maniobra pues la ley no es clara en muchos aspectos.



¿La ley no es clara?

Hay artículos que necesitan una aclaración sobre la intención que tuvo el legislador cuando la creo. Mandamos un pliego a la Asamblea para que expliquen lo que el legislador quiso decir.

Entendemos que INDES no permitirá una excepción con una federación en lo que respecta a la ley.

No. Yo he sido claro, eso si se lo dije al presidente Hugo Carillo: o todos en la cama o todos en el piso. Si la Asamblea determina que a la FESFUT hay que dejarla en gobernación. Seré el primero que pediría que todas las federaciones vayamos a gobernación.

No necesitamos cambiar nada. Yo estuve en un momento como asesor de Numan Salgado, y creeme que cuando yo llegué me encontré habían cosas que iban en contra de las federaciones en el INDES. Estaban tratando de crear leyes para controlar al fútbol y con ello perjudicaban a las demás.