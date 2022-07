Yamil Bukele: "No ha habido injerencia por parte del Gobierno"

El presidente del INDES, Yamil Bukele, reiteró que la postura del instituto es que no hay injerencia de parte del Gobierno en el caso de la medida cautelar impuesta a los miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT en el cese de sus funciones. En conferencia de prensa, mencionó que el "INDES no ha tomado ninguna medida contra la FESFUT".

"No ha habido injerencia por parte del Gobierno. En materia deportiva quien representa al gobierno es el INDES. Nos tocará defender que El Salvador no tiene por qué ser sancionado. Tanto la Fiscalía como el Tribunal no responden al ejecutivo", mencionó el funcionario.

“No podemos negar que puede haber sanción. Si la hay, vamos a defender nuestra posición porque no hay injerencia estatal. INDES no ha tomado ninguna medida contra la FESFUT”, @ybukele.#ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/mx6WROGmVe — INDES El Salvador (@indeselsalvador) July 20, 2022

Yamil también mencionó que "no podemos negar que puede haber sanción (de parte de FIFA)". Si bien ya el ente rector del fútbol mundial advirtió que dan hasta el lunes para la disolución de la comisión normalizadora de parte del Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones, agregó que "si la hay, vamos a defender nuestra posición porque no hay injerencia estatal. El INDES no ha tomado ninguna medida contra la FESFUT".

"Ellos (FESFUT) alegan que FIFA tiene un trato especial y que no somos soberanos y eso es algo grave. No existe ningún tratado que obligue a darle un fuero especial a la FESFUT, han tratado de confundir a la población", destacó Bukele.