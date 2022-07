Yamil Bukele: "No buscamos que no haya fútbol"

En un amplio comunicado, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, reiteró que las últimas decisiones en ningún momento buscan afectar al fútbol salvadoreño luego de que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, un órgano colegiado adscrito al INDES cesara de sus funciones a los seis miembros del comité ejecutivo así como al secretario general del organismo.

El dirigente recordó que "durante tres años he advertido sobre las ilegalidades cometidas por el Comité Ejecutivo de la FESFUT y principalmente su presidente Hugo Carrillo. En reiteras ocasiones dije que de llegar el 31 de julio, no podríamos entregar las credenciar al nuevo comité por no cumplir la Ley General de los Deportes", arranca la carta publicada por Bukele.

Agrega además que "Hugo Carrillo intentó el viernes coaccionar a los árbitros nacionales para que estos no pitaran en los partidos de las tres ligas profesionales del fútbol nacional, aún cuando ya estaban nombrados, con el objetivo de causar molestias en la afición y seguirle haciendo daño a este deporte".

Pero Yamil también reiteró que en su postura no está el afectar al fútbol salvadoreño: "En ningún momento pretendemos meternos en las decisiones deportivas ni del fútbol ni de ninguna federación. Lo que siempre hemos pedido es que la ley se respete".

"No buscamos que no haya fútbol", comentó y reiteró que para la fecha de este fin de semana no había motivo para detener el fútbol, lo que consideró un "intento de manipulación por parte de Hugo Carrillo".

Acá el texto completo: