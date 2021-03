Yamil Bukele: "El fútbol nacional tiene que ordenarse y tiene que cambiar"

Yamil Bukele, presidente del INDES, explicó en el Güiri Güiri al Aire cómo está el caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y la primera división en relación al trámite de registro de federaciones y asociaciones ante el instituto como ordena la nueva Ley General de los Deportes de El Salvador.

Según Bukele no se han inscrito la FESFUT ni la primera división.

"Yo había decidido ya no contestar varias cosas que leo y sigo viendo cosas por parte de la FESFUT, nosotros seguimos con el dedo en el renglón, no puedo ser muy detallista pero la población en general recibirá una notificación la próxima semana sobre lo qué va a pasar con el tema del registro de las federaciones y asociaciones nacionales", comentó el titular del INDES a la mesa más redonda.

De acuerdo a Yamil Bukele la próxima semana se verá un panorama más claro.

"Ya se está trabajando coordinadamente con las diferentes instituciones de Gobierno, en el caso de Migración, Ministerio de Trabajo y se está aplicando que hay que cumplir la ley y ya los equipos han sido notificados que no va a haber contrato para los extranjeros ni ingreso a los extranjeros si no se están aplicando las debidas normativas establecidas en las diferentes leyes de nuestro país", comentó Bukele, también ex seleccionado de baloncesto.

Sobre el caso específico de la FESFUT, el presidente del INDES adelantó que "la no inscripción de la Federación, la liga y los equipos no tendrán algunos derechos por estar irregulares".

La primera división de fútbol salvadoreña tampoco está inscrita ante el INDES como demanda la ley, indicó Bukele.

"Hay un aspecto bien raro ahí porque tengo entendido que en una reunión de los miembros de la primera división se le había instruido al presidente de la primera la inscripción inmediata en el libro de Federaciones y Asociaciones deportivas que está en el INDES pero entiendo que el presidente no ha ha acatado el dictamen ni la resolución por parte de equipos que creo que fue unánime esa orden que se le dio", expresó el titular ad honorem.

Según Bukele en los próximos días habrá un pronunciamiento por parte de los equipos de la primera división. "Siguen irregulares y no tienen personería jurídica eso lo sé, obviamente que sus actuaciones en el país están limitadas por no contar con la personería jurídica que avala su registro y la normalidad de la primera división de fútbol".

"Yo creo que el fútbol nacional no llegará a ninguna suspensión, no porque mi persona o el instituto nos hagamos del ojo pacho, o no queramos meter presión para que se cumpla la ley y a tratar de ordenar el fútbol, por el contrario lo ratificado en este programa no le he quitado el dedo del renglón al tema, el fútbol nacional tiene que ordenarse y tiene que cambiar. Tenemos que tener otro brillo en el fútbol nacional", reforzó.

JUEGOS CENTROAMERICANOS

Yamil Bukele también habló de cómo marchan los preparativos y la organización para los Juegos Centroamericanos Santa Tecla y mencionó que el tema de la infraestructura lo maneja el instituto pero informan sobre los avances al Comité Organizador.

Bukele además adelantó que habrá cambios en el Comité Organizador con el cambio de autoridades en la comuna tecleña.

"El COTECLA recibe una información de acuerdo a los avances que la ejecución vaya teniendo, he dicho que no solo en Santa Tecla sino todo el país necesita una renovación en infraestructura deportiva empezando por los escenarios más emblemáticos", dijo.

Para la infraestructura deportiva hay un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $115.2 millones el cual necesitaba la ratificación de la Asamblea Legislativa. Serán intervenidos con 25 escenarios deportivos.

"La ratificación se va a dar en las primera acciones que toma la nueva Asamblea Legislativa y a partir de ahí comenzaremos a trabajar en las obras, ya estoy recibiendo las carpetas y diseños para empezar licitaciones, alrededor de junio o julio empezar con toda la maquinaria para que las obras que necesitamos para los Juegos Centroamericanos estén a tono", explicó Yamil Bukele.