Yamil Bukele: "El fútbol necesita un cambio y va a iniciar respetando la ley"

Yamil Bukele, presidente del INDES, criticó la postura de la FESFUT tras un comunicado en el que el ente federativo que preside Hugo Carillo advierte de una posible injerencia del Estado y la consecuente suspensión por parte de FIFA en caso de aprobarse la reforma a los artículos 59 y 153 de la nueva Ley General de los Deportes.

POSTURA DE LA FESFUT

COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL: Ante el Dictamen de aprobación que emitió este día en la quinta sesión los Diputados de la Comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea Legislativa pic.twitter.com/ocucRKTo2J — FESFUT (@fesfut_sv) June 8, 2021

Según advierte la FESFUTde aprobarse dichas reformas, las diferentes selecciones nacionales y tres equipos nacionales no podrían competir en el plano internacional.



Uno de los puntos en los que Yamil Bukele hizo énfasis fue el de la supuesta injerencia del Estado en la FESFUT. "¿Injerencia? ¿En qué parte hay injerencia? Si dicen que con estas reformas de ley habrá injerencia de terceros, entonces la habrá habido desde siempre, porque @fesfut_sv se encontraba registrada en Gobernación. ¿O es que acaso @GobernacionSV es un ente separado del Estado?", increpó el ex seleccionado de baloncesto.



¿Injerencia? ¿En qué parte hay injerencia?

Si dicen que con estas reformas de ley habrá injerencia de terceros, entonces la habrá habido desde siempre, porque @fesfut_sv se encontraba registrada en Gobernación. ¿O es que acaso @GobernacionSV es un ente separado del Estado? https://t.co/Ght2gSkBrj — Yamil Bukele (@ybukele) June 8, 2021

El presidente del INDES recordó que El Salvador no clasifica a un Mundial desde 1982.



"En este mismo comunicado se dice que la selección mayor absoluta no estará en la octagonal para buscar la clasificación a Qatar. Pero hay que aclarar que la selección no está clasificada a esa octagonal. Es más, hoy se mide a Antigua y Barbuda…La última copa del mundo a la que fuimos fue en 1982. Desde entonces solo se han sumado fracasos deportivos y decepciones para la afición".



Yamil también hizo algunas valoraciones sobre el fútbol playa salvadoreño.

"En su comunicado, dice que los afectados serían los jugadores de fútbol playa, quienes no podrían ir a la próxima copa del mundo en Moscú. Pero hay que recordar que la FESFUT no ha prestado atención a este grupo de jugadores más que para la competencia de CONCACAF", comentó Bukele en su cuenta de Twitter."



"Es más: hace una semana uno de los jugadores pasó por el quirófano y hasta ayer fue visitado, en el hotel del INDES, por un médico de la FESFUT", expuso el presidente del INDES.



Bukele recordó que los futbolistas de la selección de playa renunciaron hace dos años por falta de apoyo federativo. "Después de la eliminatoria regional en México, hace dos años, muchos de estos futbolistas decidieron renunciar a la selección por falta de apoyo y fue el INDES el que mantuvo a flote al equipo, pagándoles al día su estímulo deportivo. ¿Aquí no hay injerencia, verdad?



El titular del instituto también enfatizó que el fútbol salvadoreño necesita un cambio. "El fútbol necesita un cambio y va a iniciar respetando la ley y con una administración correcta"



"Mejor no sigo, porque ya me cansé. Pero no duden de que tengo más que contarles: ilegalidades, malversaciones, entre otras cosas", reforzó