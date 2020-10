"Ya se me hizo costumbre la prueba PCR"

Tras una larga expedición que comprende un paso por dos días en Panamá y luego una escala en Santa Cruz y el sometimiento a un prueba PCR, el delantero salvadoreño, Erick Rivera, finalmente, se podrá incorporar desde este martes a su equipo Aurora, de la primera división de Bolivia. Se espera que el torneo se pueda reanudar en ese país suramericano a finales de este mes.

"Créanme que ya se me hizo costumbre esto de la prueba PCR (por coronavirus) Con esta última son cuatro veces que me la he tenido que realizar y gracias a Dios, mi familia y yo hemos salido negativos en el resultado", dijo el delantero cuscatleco antes de su primera parte de este viaje que debe finalizar en Cochabamba

Aurora comenzó a entrenar desde la semana pasada, pero Rivera, por complicaciones con los viajes aéreos en medio de la pandemia por coronavirus, recibió permiso del club para ausentarse en los primeros días de labores. El connacional, quien regresó al país en julio de este año, tras la suspensión temporal del torneo en Bolivia, está en los planes del timonel Julio Baldivieso.

Luego, Aurora ha sido transigente con el cuscatleco. Antes, en agosto, lo cedió sin peros a la selección mayor, para trabajar en un microciclo de cuatro días. "Estoy muy agradecido con el club, porque siempre me han apoyado cuando he tenido que ir a mi selección. Incluso, si se me toma en cuenta en una convocatoria para noviembre, el club me ha dicho que me va a facilitar todo para que yo pueda estar con la selección.

Rivera fue fichado por Aurora a inicios de este año. Llegó con buen pie y marcó tres tantos. Causó sensación en la linea ofensiva del equipo de Cochabamba y logró que le extendieran contrato hasta diciembre 2021. Por ahora, el cuscatleco solo quiere dar su aporte para sacar a su equipo del último lugar en la clasificación de liga de privilegio boliviana.

Por ahora, Rivera forma parte del cuarteto de salvadoreños que se ha ido a jugar a Suramérica. Rivera y Roberto Carlos Domínguez se fueron a Bolivia. El primero con el Aurora y el segundo con Bolívar, equipo con el que disputó la primera fase de Copa Libertadores. Luego, Kevin Santamaría se fue al Llacuabamba peruano. que ahora es dirigido por Alberto "Chochera" Castillo. Por su parte, Dennis Pineda se fue en los últimos días al Técnico Universitario de Ecuador.