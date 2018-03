Ya no son rumores: Real Madrid muestra su interés por Harry Kane

El Real Madrid abrió la puerta a la posibilidad de fichar a Harry Kane, jugador del Tottenham.El equipo español mostró su interés par el futbolista inglés de 24 años. “Creo que es un magnífico jugador y además es joven, pero nosotros estamos encantados, no sólo con Benzema, sino con todo el equipo que tenemos”, dijo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la gala de los premios The Best de la FIFA ayer lunes.El Tottenham es uno de los clubes con los que el Real Madrid ha entablado buenas relaciones en cuanto a fichajes y llegaron a buen término el traspaso del croata Luka Modric y el galés Gareth Bale.El fichaje de Harry Kane por ahora rondaría los 293 millones de dólares para el Real Madrid, pero hay tiempo y voluntad para negociar. El técnico Zinedine Zidane lo definió como un "jugador completo".“No (le he pedido precio), porque si pido precio me dice 250 millones. Con el Tottenham nos hemos hecho amigos por el tiempo en que tardamos en fichar a Luka Modric y a Gareth Bale”, expresó Pérez.Kane suma 13 goles en 12 partidos en todas las competiciones esta temporada y mostró parte de su calidad en la visita al Santiago Bernabéu en el partido que terminó 1-1 por la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.