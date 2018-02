"Ya no ser últimos es un progreso"

Firpo es noveno en la acumulada, con 25 puntos. Está a cinco puntos de distancia de Limeño, Pasaquina y Chalatenango. Eso es ahora un aliciente para el timonel pampero, Eraldo Correia, quien tiene como principal objetivo la permanencia en la categoría. En esa dirección favorable, el estratega suramericano confía en que el plantel podrá acceder a una plaza a cuartos de final en el Clausura 2018.

¿Qué conclusiones saca del invicto que tiene Firpo por ahora y de estar en el cuarto puesto de la tabla?

Lo del invicto es secundario. De perder, tenemos que perder. Todos perdemos algún día, pero sí me gusta el despetar de los jóvenes. Me gusta el compromiso que tiene el equipo para enfrentar a los contrarios. Están perdiendo el miedo. El equipo le ha puesto mucha gana, coraje y amor propio. Me gusta la propuesta del equipo. Hemos sabido elegir bien a los jugadores. Falta ahora mucho camino por recorrer, pero vamos por buen camino.

Hay entre ocho y nueve jugadores de Usulután o de sus alrededores en la alineación titular...

Eso es muy importante eso, tal vez no en Europa o Suramérica. Lo importante es acá esa identidad de la gente de las colonias y de las comunidades venga a los estadios. Hacía años que Firpo no llenaba el estadio de Usulután y ahora lo está haciendo. La afición está involucrada con los muchachos de aquí. El 70 u 80 por ciento del plantel es de acá de Usulután. Hay una relación estrecha entre afición y familia. Eso está dando sus dividendos en todas las áreas.

¿Podemos entender que su principal objetivo ahora es salvar la categoría?

Faltan 18 juegos. Paralelo a la permanencia de la categoría va la clasificación a cuartos. Esa es la idea que tenemos. Soñar es gratis. Tenemos posibilidades de meternos entre los ocho. Para este equipo, que está en formación, sería una bonita experiencia llegar a la etapa de postemporada.



¿Cómo ve la permanencia en el equipo de los jugadores experimentados como Isacc Zelaya y el colombiano Jhony Ríos?

Un equipo solo de cipotes no camina bien, tampoco solo de viejos. Isacc, Rios, Edwin Martinez y Edgar Campos son jugadores de experiencia. Isacc y Ríos son como entrenadores dentro de la cancha. Estamos dando resultados porque hay mucha camaredería.

¿A qué se comprometió con la junta directiva para este torneo?

Nos comprometimos a no perder la categoría. Hay un compromiso generalizado. Firpo está resurgiendo. Prioridad uno es salvar la categoría. En la tabla acumulada ya no estamos últimos. Eso es progreso. Salvando la categoría, podemos pensar en clasificar. Tenemos bastantes posibilidades de clasificar.