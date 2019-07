''Ya no queremos vivir la pesadilla del descenso''

Pocos sobrevivieron en Sonsonate FC. Uno de ellos es el defensa Carlos Arévalo, quién es uno de los capitanes. En la reingeniería que ha sufrido el equipo en su plantilla, opinó.



''Es difícil ver situaciones de esta manera como cambiar a medio equipo pero el torneo pasado la pasamos complicado y tuvimos una presión difícil y ahora se está armando un Sonsonate diferente y confiamos en Dios armar un buen equipo. En este inicio todos los que estamos tenemos disposición porque es corta la pretemporada.

Tenemos que clasificar de una u otra manera a la liguilla porque la exigencia será más alta, solo entrarán seis y no ocho a la fase final'', comentó Carlos.



Arévalo liderará el departamento defensivo, donde cuenta con el apoyo Edson Meléndez y Julio Sibrián. Con ellos se sumarán en los próximos días el nacional Alexis Renderos y el colombiano Arnulfo Beitar Córdoba.



''Es satisfactorio saber que vienen jugadores de experiencia, les digo que aporten su granito de arena porque tienen capacidad. Esperamos hacer un equipo sólido porque la competencia será sana y este Sonsonate será totalmente diferente. Son todos bienvenidos al plantel. De los extranjeros solo Daley sigue con nosotros porque tuvo buen paso acá, pero deseo que los otros tres que vienen de tres países de Sudamérica se sientan bien y se acoplen y que sepan que no los dejaremos sólos, cargando la presión de ser nuevos. Los nacionales también lucharemos por levantar la imagen el próximo torneo'', indicó Arévalo.



También mencionó que no es grato pasar por la amenaza de un descenso. ''Que nos hayamos salvado no nos iene tranquilos. Esperamos ser equipo compacto y no vivir la pesadilla del decenso. Estamos trabajando fuerte desde el primer día, no hay tiempo para relajar. Acá el mensaje es que nadie debe acomodarse y jugará quien más entrega muestre en los entrenos''.