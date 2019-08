''Ya no hay porteros en nuestra liga que se animen a patear penales''

José Manuel González cumplirá 38 años en octubre. Por 10 meses supera a Elmer Hernández, de El Vencedor, como el jugador activo de mayor edad en la Primera División. Ha militado ya en 8 equipos en esta Liga, entre ellos Dragón, Isidro Metapán, Vista Hermosa, FAS,... y desde el año pasado llegó a Municipal Limeño.



Desde que debutó en 2001 hasta la fecha ha sido conocido por ''Meme''. Ha dejado huella en nuestro fútbol, anotando 12 goles (de penal), jugó tres finales, ganó dos de ellas, sufrió un descenso, jugó en 2007 con la Selección en cuatro partidos (dos amistosos y dos en Uncaf).

Compartió una charla amena con El Gráfico para hablar de sus mejores anécdotas, algunos recuerdos no tan gratos, sus hobbies. Sin duda, una entrevista imperdible.

¿Por qué decidiste jugar la posición de portero? ¿Quien fue tu referente?

Desde niño siempre me llamó la atención jugar en la portería, aunque jugaba también en cancha pero al final me quedé en la portería. Desde infantiles, juveniles y hasta en Liga Mayor intenté jugar en cancha, peor ya de una vez por todas cuando entré a Dragón me dejaron como segundo portero, suplente de un extranjero, cuando el técnico era Nelson Bizuela pero me hicieron también uniforme de jugador de campo. Después ya quedé jugando en la portería y me apasionó. Mi referente siempre fue Raúl ''Supermán'' García, era de los arqueros más completos y siempre me gustó cómo se desenvolvía y por eso me gustó el número 22 y lo sigo conservando.

Marcar 12 goles de penal recuerda a muchos otros porteros que definian antes como Misael, Dago Portillo, Miguel Montes,... ¿Se está perdiendo esta tradición en nuestra liga?

Yo jugué un torneo en Segunda con Dragón en 2014 y marqué 8 penales en un sólo torneo y en Liga Mayor hice 12. Siempre me ha gustado patearlos pero en los equipos me gusta respetar porque siempre hemos tenido buenos tiradores pero también me han llamado para que los patee porque siempre practico. Pudieron ser más. En Limeño, por ejemplo, tenemos a Zúniga. Y si se da otra vez la oportunidad lo haría y también pienso que no importa quién los haga, si al final el resultado favorece a mi equipo. Ya no hay porteros en nuestra Liga que se animen a patear los penales o tiros libres como lo hacían Misael Alfaro, Dagoberto Portillo o Miguel Montes. Es de tener mucho, valor, carácter y temple para decidirse. Ahora estamos un poco escasos y no es que no puedan patearlos porque también son decisiones de un cuerpo técnico pero en los partidos es quien se sienta más seguro. Ojalá puedan surgir otros que sigan los pasos de los grandes porteros.

Hace 12 años defendiste la portería de la Selección en un Torneo Uncaf. ¿Cómo recuerdas esa etapa?

Tuve la oportunidad de jugar una Uncaf y de jugar amistosos contra Bolivia y Dinamarca en 2007 y son experiencias inolvidables porque llegué en el momento idóneo, donde estaba pasando por buen momento. El esfuerzo se valoró, lo aproveché y disfruté, di el máximo mientras estuve allí.

Actualmente, de los jugadores activos inscritos en la Primera, eres el jugador más veterano. ¿Cómo tomas eso?

Agradecido con el fútbol y ahora lo disfruto aún más porque no es fácil a mi edad estar activo y tratar de colaborar y apoyar a los jóvenes, con la experiencia que he adquirido.

En la liga salvadoreña estás entre los jugadores activos de mayor edad. ¿A qué edad crees que podria llegar tu retiro profesional?

Estoy claro, estoy entre los jugadores de mayor edad en la liga pero para ser sincero no he pensado en retirarme a los 38 o 39 años, no tengo la respuesta correcta porque me siento bien. Los trabajos los realizo ál 100%, soy rápido de piernas y le estoy dando algo al fútbol y Dios quiera que no llegue una lesión porque le estaría diciendo adiós al fútbol. Mientras tenga las fuerzas, seguiré, y cuando ya no sea así daré un paso al costado sin hacer mucho escándalo.

Y cuando llegue el retiro, ¿Donde te visualizas estar? ¿Preparador de porteros, entrenador o trabajando en otro oficio fuera del fútbol?

Ya saclá títulos clase C y B en AEFES, me gusta la preparación de porteros, tampoco me cierro a la idea de dirigir a un equipo si llega la oportunidad pero principalmente me interesa ser un preparador de porteros después.

En todos estos años de jugar al fútbol, ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento?

Han sido muchísimas experiencias en mi carrera pero el mayor éxito fue cuando salimos campeones con Dragón en 2016, venciendo a Águila. Y una mala fue esta que descendí con Dragón porque fue algo que me marcó, siento el fútbol, lo llevo en sangre y me afectó muchísimo, por ratos me daban ganar de retirarme por lo que sucedió en el entorno del equipo y nos pasó factura. Todos éramos culpables pero por cómo se armó al equipo fue una condicional para irnos a Segunda.

En tu carrera hay anécdotas, una fue cuando Dragón presentó sus uniformes. Tu tenias un sueter al estilo del capitán América. ¿Por qué no lo usaste en juego oficial?

El día que presentaron el uniforme del Capitán América en las redes sociales fue la noticia del día para hacer memes, para criticar, burlarse. Por suerte no lo habíamos usado y se podían cambiar. No era grato y a mí no me gustaba. Otra anécdota que tengo es que me mandaron unos guantes muy bonitos desde Estados Unidos y estaba emocionado en usarlos en un partido pero sale casualmente que los dos guantes eran izquierdos y eso causó risa entre mis compañeros.

Si no hubieses sido futbolista, ¿a qué oficio te habrias dedicado?

A esta altura ya habría terminado mi carrera universitaria de ingeniero agrónomo pero se me dificultó cuando me tocó salir de San Miguel, por ejemplo en el 2002 cuando jugué para Metapán, y cuando estuve en Gotera o Santa Ana. SI no hubise sido futbolista, sería ingeniero agrónomo. Es lo que me gustaba.

Fuera de las canchas, quien es Meme González. ¿Tienes un hobbie?

Soy bastante familiar, me gusta dedicar el día a mi familia, voy a la Iglesia cuando puedo los domingos y si es día libre, voy a la playa o hasta me puedo ir a ver un partido.

¿Qué entrenadores te han marcado en todos estos años, por el trato, confianza, consejos?

Tengo muchos, he aprendido de todos, cada uno me ha enseñado cosas buenas. El profesor Mario Martínez fue alguien especial por sus consejos, por su forma de ser, por la confianza que depositó en mí y siempre lo admiro. Siempre lo saludo donde sea porque es buen entrenador.

Has tenido el privilegio de ser capitán, en Limeño eres uno de ellos. ¿Recuerdas la primera vez que te designaron el gafete?

Un capitán no es para cualquiera, debe ganarse, ser respetado, manejar un grupo y pueda defenderlo, que se sepa expresar. Es algo especial, no sólo es ponerse el gafete. Eso te marca, por algo en casi todos los equipos he podido serlo, con la humildad que siempre me ha caracterizado se me ha otorgado esa responsabilidad. En Dragón tuve la primera vez el gafete, luego en Vista Hermosa, UES y Luis Ángel Firpo. Ahora en Limeño lo he tenido algunas veces pero eso no me marea, no me cambia.

En nuestra liga los apodos son habituales. A ti siempre he oido te dijeron Meme. ¿Tuviste alguno en tu carrera que pocos sepan?

Quizá por el respeto siempre me han llamado Meme, a donde estoy soy el mismo, por eso nunca ha llegado un apodo. Ya casi nadie me llama por ni mombre. Hasta los mismos medios me dicen Meme González.

Si pudieras elegir un top 3 de los mejores futbolistas salvadoreños que viste, ¿a quiénes citarías?

Mágico González, Raúl García y Misael Alfaro.

¿Quién te ha anotado el mejor gol y cuál ha sido el gol más bizarro que sufriste?

Han sido varios buenos goles pero me acuerdo de un tiro libre de Misael Alfaro al ángulo, que por cierto le marqué de penal. Y de los peores, un tiro libre de Metapán sobre Vista Hermosa. Mílton Molina cobró y se me fue de las manos y antes de llegarme la pelota se me fue. Aparentemente no era difícil.

¿Alguna vez algun equipo te quedó debiendo y si fue así como resolviste? Hay casos de todo tipo, los que firman finiquitos sin cobrar, demandan o terminan resignadose.

Gracias a Dios, en todos los equipos he podido arreglar bien. El único que terminé mal, saliendo por la puerta de atrás, fue Vista Hermosa porque me quedaron mal porque ya se había comenzado pretemporada y me dijeron que no contaban conmigo, después de que había quedado como portero menos vencido y quedaron que estaba en los planes de ellos y hubo equipos que me querían pero tenía contrato. Tuve que demandarlos porque no me gustó lo que me hicieorn, no podían jugar con la integridad del jugador. Les cobré la indemnización y al final me dieron el finiquito. Ellos no me habían quedado debiendo dinero pero llevábamos dos semanas de pretemporada pero me hubiesen informado con tiempo. Actuaron mal conmigo y gané la demanda.

¿Que pensaste con el caso de Pasaquina que terminó desafiliado y sus jugadores esperaron tres meses para cobrar? Y pudieron quedarse sin nada, si la Fesfut mantenia su decisuon de no ponerse en venta la categoría.

M epuse en los zapatos de ellos, miraba mal que la Fesfut no aceptaba. Hablaba con Isaac Zelaya y Kevin Calderón que están en Limeño y les decía que tuvieran fe porque se habían ganado su dinero. Estaban preocupados pero qué bien que se solucionó el problema porque era de mucha angustia para el jugador. Pasaron mucho tiempo sin recibir un cinco.

Actualmente se maneja que hay un gremio de futbolistas. ¿Consideras que hace falta más información para saber cómo apoyarse para que no se repitan mas casos como el de Pasaquina y Firpo?

He escuhado del gremio, es muy interesante, ojalá no desmaye y que los jugadores activos apoyemos porque nos respaldará en los momentos idóneos. No es mucha la información sobre cómo nos podemos unir por una buena causa y nos hagamos respetar como jugadores y no pasen situaciones como la de Firpo y Pasaquina porque sufrieron las familias de los jugadores. Deben ampliar la información e inscribirse porque nececitamos un respaldo.

¿Cómo ves a la selección actual, con el regreso de De los Cobos? ¿Hacen falta algunos jugadores que sabes que por su potencial en nuestra liga podrian aportar?

La Selección nos había ilusionado muchísimo por cómo venía jugando, había mejorado en muchos sentidos. De los Cobos es un buen técnico, le da la confianza al jugador y trabaja bien, fue él quien me llamó la Selección. Es lo que tenemos, no podemos pedir más. Pienso que en la zona de arriba falta un Fito Zelaya que es de lo mejorcito que tenemos de nuestro fútbol pero cada técnico tiene su forma de pensar y él cree que llama al que mejor esté en su momento pero los que vemos desde afuera pensamos diferente y cuando anduvo Fito en su mejor momento no fue convocado por los problemas que tuvo anteriormente pero creo que hay buena selecicón de jóvenes y ojalá en el futuro nos den la alegría de clasificar a un Mundial que es lo que todos queremos.

¿Qué te parece que tu compañero Carabantes sea uno de los porteros de la Selección?

Yo me siento orgulloso de tener a un compañero como Carabantes en Selección, trato de ayudarle en lo que puedo, aconsejarlo, él va creciendo, es portero joven con muchas condiciones y cualidades. Su oportunidad llegará en su momento para ser titular. Le gusta trabajar y escuchar, la humildad es la base para que tenga éxito. Espero que llegue lo más lejos posible.

Háblame sobre jugar para Limeño, un club que innovo haciendo pretemporada en USA... Además es uno de los líderes del torneo.

Es de los equipos más profesionales actualmente en todos los sentidos, Limeño te paga tu salario, te da las prestaciones adecuadas y muchas cosas para que al equipo le esté yendo bien. Sólo hacer una pretemporada de dos semanas en Estados Unidos y jugar contra Motagua no es de cualquier equipo, la directiva es profesional, la casa club está bien y es agradable para los jugadores. Al jugador no le falta nada, descanso, comida, vitaminas,... Marca diferencia y uno se motiva, es parte del éxito, además de la continuidad del euqipo y su cuerpo técnico que es profesional en todas sus líneas. Todos sabemos de la calidad del entrenador William Renderos.

¿Cuál es la lesión más grave que has tenido?

Lo más preocupante que he vivido y sentí que me afectó fue cuando sufrí lesión de rodilla en Dragón, pensé no jugar más. Aunque también dos veces estuve cerca de morir. Una fue con la UES cuando choqué con Ramiro Carballo y quedé inconsciente tres días en un hospital. Pero esto te gusta y por eso seguí jugando al fútbol. En la última temporada con Dragón también tuve un golpe en la cabeza y me fui al hospital de nuevo.

¿Alguna vez has regalado un suéter o guantes a un aficionado o eres de los que coleccionan sus camisas?

Siempre regalo casi todo, eso sí me quedo con una camisa de los equipos, de los 8 equipos que he jugado, después todo regalo, suéter, guantes, tacos... hay gente que quiere tener recuerdos de uno y cuando he tenido, comparto.