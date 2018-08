Ya hay fecha para la convocatoria de selección nacional a cargo de De los Cobos

El mexicano Carlos De los Cobos, seleccionador nacional del combinado mayor de fútbol, confirmó que solicitará al nuevo directorio de la FESFUT realizar un trabajo de tres días antes de emprender el viaje hacia la isla de Monserrat para solventar el próximo sábado 8 de septiembre su primer duelo eliminatorio hacia la Liga de Naciones de la CONCACAF en el Blake's Football Complex de la ciudad de Plymouth en la isla caribeña.

"Nuestra idea marcha por esa línea, siento que será preciso conjuntar a los jugadores que estaré convocando, serían no menos de 23 ni más de 25 los que estaría convocando para los juegos ante Monserrat y el amistoso contra Brasil, aunque por el momento estamos enfocados en el partido oficial ante Monserrat ya que nos estamos jugando los primeros puntos en esta eliminatoria" aseveró el estratega azteca.

De los Cobos afirmó además que "estaré pendiente a que el nuevo directorio de la FESFUT se reunan primero y serán ellos los que acuerden la fecha y hora para sentarnos con nuestro cuerpo técnico y así afinar detalles sobre el trabajo que se requerirá antes de viajar a Monserrat, serán tres días de labor para luego dejar que los jugadores retornen a sus respectivos equipos. Seguiré supervisando su labor con sus equipos, éste fin de semana deseo ver a los jugadores de Metapán y a Sonsonate a fin de armar la lista de jugadores que convocaré", aseguró el seleccionador nacional.

Sobre las tentativas fechas del micro ciclo que solicitará a la FESFUT, el técnico mexicano no precisó cuándo iniciará pero podría darse del 27 al 29 de este mes posterior a la jornada seis del Apertura, aunque no descartaría hacerlo del 3 al 5 de septiembre pese a que se jugará la octava fecha de la liga entre semana.

"Aún no lo he definido las fechas, hay que hablar antes con la FESFUT y con la liga, pero espero que sea una semana antes de viajar hacia Monserrat", indicó el técnico mexicano.