“Ya ganamos en una semifinal en el Barraza, ante Águila”

Santa Tecla es un equipo que no tiene dependencia de un jugador. Todos los que se ponen la camiseta son obreros, pero nunca está de más que el delantero recupere su olfato goleador en instancias decisivas. Ricardo Ferreira apareció ante Municipal Limeño con dos de los tres goles, uno en Santa Rosa de Lima y el otro en Las Delicias.

Ahora se viene un rival al que ya se acostumbró a enfrentar en semifinales, Águila. En el Clausura 2018 marcó y su equipo ganó en el Barraza. Si se repite eso, seguro le dará un impulso extra a su equipo para soñar con otra final.

En una entrevista con El Gráfico, el ariete brasileño repasó cómo vivió la ronda de cuartos y qué expectativas tiene de las semifinales.

Santa Tecla hizo su deber, superó los cuartos de final. Ahora se viene Águila, ¿qué piensas de ese rival?

Es una serie muy pareja porque Águila tiene un buen equipo, buenos jugadores y un gran entrenador (Carlos Romero). Seguro ellos también trabajan para hacer buen partido en casa y nosotros vamos a defender la pequeña ventaja deportiva que tenemos, sacando un buen resultado de ese estadio.

Existen antecedentes en 2016 y 2017 con una semifinal Santa Tecla - Águila...

Sí, eso es cierto. Será todo distinto pero la serie está allí, será una serie abierta que no se definirá en los primeros 90 minutos sino en los 180 que se jueguen.

Curiosamente en ambas semifinales donde se cruzaron con Águila ganaron la eliminatoria...

Ya nos enfrentamos dos veces en una semifinal. Es bueno que las eliminatorias hayan sido a nuestro favor pero eso ya es pasado, ahora es otra semifinal muy distinta a las otras dos pero esperamos hacerlo bien y encontrar un buen resultado afuera y cerrar bien en nuestro estadio.

Si llegan a darse dos resultados similares (victorias para cada equipo o empates en la serie), Tecla estará en la final por mejor posición en fase regular, ¿es una motivación extra eso?

No creo, depende de los resultados que se den, la única ventaja que se tendrá es cuando primero se haya sacado un resultado a favor en San Miguel. Hasta que no terminen los primeros 90 minutos, no hay ventaja para ningún equipo. Nuestra ventaja es pequeñita y en cualquier momento puede cambiar. No nos confiamos de la ventaja deportiva que se maneja ni del rival. Primero se juega y después se analiza.

Contra Águila, en las dos semifinales pasadas abrían primero en Las Delicias, ahora tienen el factor campo en el juego decisivo, ¿es positivo esto o es presión?

En la vuelta definiremos en casa y esperamos que sea buen resultado también. Estamos concentrados con el primer juego, no pensamos aún en cerrar la serie en Las Delicias.

En cuartos de final, apareciste con goles, ¿te ves marcando también en semifinales?

Espero seguir así, ayudando a Santa Tecla con goles y si estos no llegan, espero hacerlo de otra forma para el equipo, porque lo más importante es que sea buen resultado en la ida y si tengo buen rendimiento individual, mucho mejor para mí.

Este torneo fue difícil para Tecla que fue sorteando lesiones y ahora es Águila el afectado por la baja de su goleador Waldemar Acosta, ¿qué piensas de ello?

Nosotros sabemos que ya nos afectó mucho este problema de las lesiones y qué decir de esas finales donde también llegamos con bajas importantes. Es en ese momento donde a un equipo le toca usar jugadores en otras posiciones y darle oportunidades a los de reservas, pero igual nos tocó afrontarlo. Seguramente a Águila le puede afectar algo no tener a su goleador, pero seguro le da las oportunidades a los jugadores que son cambios como sucedió con Ricardo Guevara que entró y marcó gol. No significa que repita su actuación tan bien, pero jamás te puedes confiar. Nosotros queremos solo pensar en sacar un buen resultado en ese primer juego.

¿Qué recuerdo tienes jugando contra Águila en el Barraza?

La semifinal pasada (se ríe), los dejamos afuera y hasta pude marcar un gol. Es buen recuerdo porque ganamos 3-2.

¿Y un recuerdo que sea malo para ti en esa cancha?

La pérdida en la segunda vuelta de este torneo porque no jugamos bien, es mal recuerdo para mí y quisiera que no vuelva a pasar.

¿Qué piensas de la otra llave semifinal, FAS-Alianza?

Es otra buena serie, es una gran prueba para los dos. FAS estaba abajo en la tabla y fue mejorando en el cierre y Alianza viene jugando bien y le puso un 7-0 al Chalatenango. Creo que también se jugarán de igual a igual. A nosotros nos interesa poder jugar la final y esperar cuál de esos dos equipos también pasa para saber contra quién disputaremos el título. Si es otra vez Alianza, nunca se sabe pero ellos jugarán su serie y nosotros la nuestra. Los aficionados seguro verán buenas semifinales.