Yonathan Guardado, nuevo portero del Once Deportivo, considera necesario que vuelva el fútbol de la primera división, pero que se deben de guardar las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.

¿Cómo te tomaste la noticia de que se disputará el Apertura 2020?

Muy feliz de conocer que sí habrá torneo, no te miento, ya extraño estar en las canchas, compartiendo con mis compañeros, espero que el torneo inicie. Pero hay incertidumbre de lo que puede pasar. Están rectificando a cada momento y no se sabe si iniciaría o no.

Se habla de un protocolo de salud para poner en marcha el torneo.

Es lo más adecuado, si comenzara el torneo, sería lo más adecuado (implementación), no sé cuáles serían los métodos que utilizarían, pero de igual manera, eso ayudará mucho.

¿Consideras que El Salvador está preparado para ese paso, tomando en cuenta que en otros países más desarrollados ya activaron los protocolos y su fútbol?

Sería excelente que el torneo iniciará lo más pronto posible, pero no sabría decir si exactamente El Salvador está preparado para que el torneo iniciara, más viendo como siguen los casos (incrementos de covid-19), todo va en aumento, es preocupante, pero es de verlo en el término que uno como deportista, quisiera que el torneo iniciara lo más pronto posible, muchos vivimos solo de esto (fútbol), pero nos ponemos a pensar en nuestra salud y en la de nuestra familia, ahí es la incertidumbre que todos tenemos, pero queremos que esto inicie.

¿Tuvieron alguna reunión virtual con jugadores y cuerpo técnico del equipo?

Eso venía en continuidad, estábamos trabajando en la plataforma Zoom, así entrenábamos, por el momento ha parado, cada quien debe de hacer su rutina de entrenamiento.

¿Cómo te tomaste la salida del entrenador Juan Cortés?

Me sorprendió porque la noticia nos la dio él, cuando nos informó, me extrañó mucho. Pero él sabe por qué lo hizo y le deseo lo mejor para donde sea que vaya.

¿Cómo analizas la conformación del plantel tomando en cuenta la salida de varios elementos y la llegada de nuevos como es tu caso?

Se mira un equipo bien conformado, conozco a la mayoría de jugadores, sé cómo juegan, considero que seremos un equipo bastante compacto, muy unido porque la mayoría ya se conoce, son pocos los que llegamos, es un bonito equipo.

Entrenas de manera particular en casa.

Es lo bueno de vivir en el campo (Chalatenango), hay a donde salir, hay terrenos para hacer diferentes ejercicios, tengo cerca de casa una cancha de fútbol, también en mi casa hago ejercicios, me mantengo en constante movimiento haciendo ejercicios.

Hablamos de cuatro meses sin fútbol y sin salarios, ¿qué has hecho en este tiempo para generar ingresos económicos?

Los trabajos están escasos, no se encuentran, toca sobrevivir de lo que vaya saliendo. Hay trabajos de campo: ganaderia, construcción, cosas así… ha salido para mantenerme y también he tenido tiempo para entrenar.