"Ya estamos corrigiendo lo que no se hizo bien contra Alianza"

En Águila ya dirgieron el trago amargo de sufrir el primer revés del año ante Alianza, el miércoles. Dejaron escapar el liderato y el invicto.

Sin embargo, no hay tiempo para lamentos porque el lunes deben afianzar el pase a octavos de final por la Copa El Salvador.

Los emplumados tienen ventaja 4-2 en su serie contra Liberal de Segunda División, al que vencieron de visita el 15 de noviembre. El lunes vuelven a enfretarse, esta vez en el estadio Barraza desde las 3:15 p.m.

El portero Benji Villalobos mencionó que su equipo toma con la seriedad este compromiso. No se fían del cuadro Jaguar de Piedra.

"El partido del lunes será complicado contra un rival. No dará ni una pelota por perdida, ya lo qué pasó contra alianza lo analizamos y estamos corrigiendo lo que no hicimos bien pero este es otro tipo de partidos con un equipo que es muy aguerrido, no dudo de que será un partido muy duro. Como equipo de Primera División no importando que tenemos a nuestro favor el global igual tenemos que proponer y buscar siempre aumentar la diferencia desde el inicio", explicó Benji a El Gráfico.

Si Águila avanza a octavos, visitará el jueves 7 a Jalacatal en el campo del Liberal, el estadio municipal de Quelepa (3:00 p.m.).

Villalobos dijo que respeta también a Jalacatal, en caso de que se confirme esa serie en cuartos. ''Antes de pensar en Jalacatal tenemos que tratar de avanzar contra Liberal que no será fácil pero tenemos el compromiso de hacerlo y tenemos las armas que es lo más importante. Estos equipos de Segunda y Tercera no son fáciles de vencer''.

Liberal ha cambiado, respecto a la versión que ofreció en noviembre por la Copa. El técnico Salomón Quintanilla (exentrenador de la categoría Sub 17 de Águila hasta hace seis meses) sumó en su plantilla a Igor Dos Santos da Silva y a Axer López. Este último viene e jugar con Sonsonate.

Liberal no ha comenzado bien el Clausura 2019 en Segunda, luego de firmar empates ante Fuerte San Francisco (1-1) y Aspirante (2-2) pero el miércoles le dio una lección a Jocoro en amistoso por 2-1 con goles de Ferdy Hernández y Gregory Costly.