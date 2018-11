Ya está la primera baja confirmada en Firpo: se va Rodrigo de Brito

Firpo cerró con victoria de 2-1 ante Pasaquina un Apertura 2018 lleno de problemas, sobre todo en la parte financiera. Fue desde no tener una cancha para entrenar hasta deber tres meses de salario al plantel de jugadores.

Esos líos monetarios en el equipo traerán bajas de cara al Clausura 2019. Hoy, minutos después de jugar ante Pasaquina, el zaguero argentino Rodrigo De Brito reveló que no iba a seguir en las filas taurinas.

Rodrigo De Brito, uno de los extranjeros del Firpo y uno de sus capitanes en el Apertura 2018.

"No voy a seguir. Gracias a Dios me han llegado otras ofertas. Me duele irme así de Firpo. Me hubiera gustado irme por la puerta grande, pero no se pudo. Pero lo que me llevo es el cariño de la gente", apuntó el jugador suramericano.

"Hicimos todo mal. Fue un torneo para el olvido. Más allá de todos los problemas, me quedo con que se formó un grupo lindo. Las calamidades llegaron hasta donde no te podés imaginar. Había falta de recursos para entrenar, falta de pago, un montón de cosas. La directiva se tiene que hacer cargo de lo que hizo", apuntó De Brito, en charla con EL GRÁFICO.

Alonso Umaña, zaguero del Firpo, rescató el resultado favorable de 2-1 ante Pasaquina para ponerse a seis puntos de distancia del Sonsonate en la lucha por la permanencia.

"Pese a que no se nos han dado las cosas, simepre creímos. Jugué lesionado y eso no fue impedimento para darlo todo por este club", apuntó el zaguero del equipo firpense.