“Ya es tiempo que más jugadores salvadoreños salgan a otros países”

Alexánder Larín rompió una larga maldición y ganó su primer título en cuatro finales disputadas. Lo hizo con el Alianza, equipo con el que al principio tuvo problemas de adaptación, no por su estilo de jugar, sino porque su pasado en el FAS lo perseguía y levantaba críticas de la afición.

Hoy, con la copa de campeón, el zurdo cree que se ha ganado la empatía de la afición blanca y su deseo es seguir en las filas aliancistas, aunque acepta que es el momento para que varios jugadores busquen opciones en ligas extranjeras.

"Lo primero que hice (tras ganar el título) fue correr y llorar, deshogarme por todas las críticas que se vinieron contra mi. No ha sido fácil venir a un equipo con tanta gente que no asimilaba que uno llegara. En el extranjero se me hizo un poco más fácil conseguir títulos, pero acá se me había negado. Como bien dicen, Dios tarda, pero no olvida", declaró.

Larín es un lateral, pero esta temporada incluso jugó más adelantado por la izquierda o como enganche. Incluso hubo partidos en los que no vio minutos, pero no se desesperó.

"En algún momento me llegué a sentir mal por no tener los minutos adecuados. Somos futbolistas, somos de los que nos gusta jugar. Pero si no me enojara, no tuviera espacios en este club. Estamos acostumbrados a jugar, pero no es fácil jugar en este gran grupo. Quien se rompe la cabeza al final es el técnico", declaró.

¿SALDRÍA DEL EQUIPO?

Larín estuvo a punto de no jugar el Apertura 2017 con el Alianza debido a que a mitad de este año se dio una confusión con su posible llegada al Juárez de México.

Finalmente se quedó en las filas blancas y le salió bien porque fue campeón, pero no descarta volver a probar suerte en el extranjero tarde o temprano.

"Con Juárez siempre hay una comunicación bastante buena. Juárez siempre ha estado pendiente y yo también, porque tengo amigos ahí", declaró sobre un posible interés del equipo de la segunda división azteca.

Incluso consideró que este es el momento para que varios de sus compañeros en Alianza y en el fútbol salvadoreño prueben suerte en el extranjero.

"Tarde o temprano se puede abrir una puerta y uno no puede cerrarla, por el bien mío y por el bien del jugador salvadoreño. Ya es tiempo que jugadores salvadoreños comiencen a emigrar a otros países para darse a conocer. El talento sobra, el talento está, pero las condiciones de acá nos impiden eso", concluyó.