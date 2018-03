Ya es oficial: Firpo tiene nueva dirigencia

En una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Raúl Mendoza Galo (presidente saliente) y Modesto Segovia Torres (entrante) oficializaron el cambio de manos de la directiva firpense, este sábado.

El nuevo mandamás del club dijo que "hay otras deudas que tienen que ser puestas al día, aparte de la deuda con los jugadores", en referencia a la situación económica del club.

Antes, agradeció a Mendoza Galo por haber llevado a la institución usuluteca de vuelta a la primera categoría.

Por su lado, el pope saliente afirmó que "a mí me gustaría seguir dando la pelea en esto del fútbol, pero la salud no me lo permite. Estamos contentos como directiva saliente y sentimos que lo más indicado es que un usuluteco que vive el sentimiento firpense tome el equipo".

Asimismo, añadió que "independientemente salga yo o venga el señor Modesto Torres, el beneficio es para la institución firpense, que se lo merece. Todos los aficionados que están en las buenas y las malas en el equipo, y se merecen cosas transparentes".

Lisandro Pohl, presidente de la liga mayor, acompañó a Galo y Torres en el cambio de mando e indicó que como Primera División estarán pendientes para apoyar al nuevo jefe de la directiva pampera.

A los jugadores aún se les debe el mes de agosto y lo que va de septiembre, un aspecto que los nuevos dirigentes tendrán que asumir. La junta directiva encabezada por Mendoza Galo canceló la semana pasada lo concerniente a la pretemporada (julio).