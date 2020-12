Yamil Bukele: “Ya no vamos a negociar con la FESFUT”

Yamil Bukele, presidente del INDES, explicó que ya no conversará más con la FESFUT sobre su negativa al asentamiento ante el ente rector deportivo del país según lo indica la ley después que la ley le daba plazo hasta el 25 de noviembre para hacerlo y reveló que le mandó una comunicación a FIFA para informarle sobre la ilegalidad de esta federación y que de la respuesta que reciban de Zúrich dependerá el siguiente escenario a afrontar. Bukele asegura que la FESFUT se ha quedado sin argumentos para negarse a regular su situación legal y que aún así se niega.

Nos quedamos en que el INDES iba a hacer cumplir la ley después que la FESFUT incumplió el plazo que la Ley General de Deportes le daba para asentarse ante esta institución y que iban a iniciar unos procesos para retirarles las credenciales para representar a El Salvador ante FIFIA y que se detendrían en el momento en que la FESFUT regularizara su situación legal. ¿Cómo está el tema dos semanas después?

Hemos sido muy meticulosos con los pasos que hemos dado porque no queremos afectar al fútbol. Le enviamos una última nota a la FESFUT para que en una reunión que tuvimos el pasado lunes. Él había dicho que iba a ir al INDES a buscar una conciliación, a pesar que me extrañó ese comunicado porque aquí no se trata de ver cómo persuado a la institución porque la ley es clara, y le enviamos esa nota y en el último párrafo le decíamos que esperábamos que la FESFUT reconsidere esa no inscripción y también eso se lo comunicamos al presidente de la FIFA, al secretario general y al departamento legal.

¿Y se reunieron?

Nos reunimos el lunes con el presidente de la FESFUT. Lo raro es que él llegó a que le contáramos algo y no a decir aquí venimos, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Empezamos a discutir sobre que ellos quieren seguir en gobernación y me insistía en que la ley debería adaptarse a los estatutos de un organismo que maneja el fútbol a nivel mundial y hay que aclarar que en ningún momento unos estatutos de una organización privada podrían estar por encima de la ley de un país. El segundo es que ya se venció el plazo. El tercero es que ya no tenía que cambiarse los estatutos porque él ya tiene una personalidad jurídica ya ganada y solo buscar un asentamiento para que se rija bajo la nueva ley.

Y ya yo creo que la FESFUT no quiere cumplir la ley porque ya no tienen argumentos para seguirse negando. Dicho esto, hemos decidido cerrar la página con la FESFUT, ya no vamos a mantener un diálogo porque es algo que ya está perdido. Y responsabilicé al presidente de la FESFUT 100 por ciento de lo que le suceda al fútbol nacional puesto que es un desacato.

¿Y qué le puede suceder al fútbol nacional? ¿Qué herramientas da la ley en este caso?

Estamos claros en que hay una violación de ley y que el estado es el dueño del monopolio del manejo del fútbol que es concedido a un grupo de personas para que represente y explote el fútbol y lo represente a nivel internacional con el nombre y la marca de El Salvador. Esa representatividad la otorga el estado a un grupo de personas que respeta la ley y en esta caso se ha violentado. Y si tu no cumples procesos se puede perder la pérdida de licencia de funcionamiento.

¿Cuál es el siguiente paso?

Nosotros le mandamos la correspondencia a la FIFA sobre la ilegalidad de la FESFUT y vamos a esperar la respuesta y los pasos que da la FIFA. La FIFA ya sabe sobre esta ilegalidad. Nosotros ya no vamos a hablar de la FESFUT, vamos a relacionarnos con la FIFA. Vamos a seguir con el proceso legal del retiro de esa credencial mientras la FIFA nos podría desconocer o podría la FIFA decirle a la FESFUT que se inscriba.

¿A partir de cuando pierde la FESFUT ese credencial?

La FIFA juega un papel fundamental sobre lo que pueda suceder a partir de ahorita. Es la FIFA la que podría tomar varios caminos. Incluso podría proteger a la FESFUT. Yo no creo que la decisión de no inscribirse sea un tema de estatutos, es un problema más allá de eso. Yo no he vista una comunicación clara de la FESFUT que nos diga que es por eso. Si no es eso ¿qué es? En la reunión me hizo dos pregunta Hugo Carrillo. La primera fue sobre cómo queda el tema de la auditoría de las donaciones. ¿Se va a aplicar?, me dijo. Por supuesto, si está en la ley. Y la segunda fue sobre el Tribunal de Ética sobre el deporte. Nosotros ya le ordenamos a ese tribunal que abra un expediente sobre la FESFUT y ese tribunal pudiera determinar qué se hace con la FESFUT. Y hay que mencionar que nuestra ley de los deportes es mucho más autónoma, participativa y democrática que la ley del deporte de muchos países...

Si la FESFUT se asienta ante el INDES, ¿Ellos podrían estar al alcance del Instituto de Acesso a la Información Pública?

Sí. Totalmente. Todo tiene que ser más transparente. Yo no quisiera pensar que ese es el problema porque la FIFA hoy está también entre la espada y la pared. Tiene que tener un argumento muy sensible y muy fino para respaldar a esta federación. Porque si no es por gobernanza, si no es por intromisión, si no es por cambiar sus estatutos, ¿por qué lo va a defender?

Ya hay equipos que se están comenzando a inscribir ante el INDES mientras la FESFUT no. ¿Internamente cómo se manejaría este tema?

Podría pasar que todos los equipos y todos los miembros estén bajo la Ley General de los Deportes y solo el Comité Ejecutivo de la FESFUT esté por fuera. Podría suceder que nosotros pidamos el desconocimiento y que todos vuelvan a llamar a la elección de un Comité Ejecutivo o que todos se confabulen y nadie quiera hacer cumplir la ley y que iniciemos un nuevo proceso para formar una nueva federación.

¿El INDES le tiene miedo al fútbol por la impopularidad que pueda generar al ser muy drástico y provocar que no compitamos en las eliminatorias?

No. A mi me llueve una cantidad enorme de mensajes pidiendo ser mucho más agresivo con el fútbol, pero no se puede ser agresivo porque se tienen que cumplir los plazos. La FESFUT ha vendido históricamente que no los toquen porque son absolutos y en el momento que alguien lo trate de hacer nos desconocen. Así ha sido su retórica. No es que no queramos tocar al fútbol, pero lo queremos ayudar. La FIFA no puede decir que hay injerencia e incluso le dije a Hugo Carrillo que ya no use ese argumento. Le dije que el fútbol ya no va a estar como él quiere que esté, ya no va a estar absoluto, solo en un lugar y los demás deportes en otro. La pregunta es a qué le tiene miedo Hugo Carrillo.

¿Cómo se supera el decreto legislativo que mandaba al INDES a hospedarse a gobernación?

Una ley actualizada viene a derogar ese decreto. Es una derogatoria tácita. Y gobernación se ha declarado incompetente para seguirlos hospedando.

¿Cuánto tiempo le va a dar a la FESFUT?

Ninguno. Ya no hay más.

¿Tiene el INDES la potestad de convocar una nueva asamblea del fútbol?

Pudiéramos hacerlo, tenemos la potestad, podría haber una resolución del tribunal de ética o podríamos hacerlo de la mano con la FIFA. No queremos que se entienda como una injerencia, por eso hemos ido así paso a paso. Si la FIFA me viene a decir que hay injerencia voy a pelear para decir que no es así porque tengo todos los documentos, que ellos vean el respeto.