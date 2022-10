Xavi sobre la Champions: "Tenemos una pequeña esperanza"

El técnico barcelonista Xavi Hernández comentó que existe "una pequeña esperanza" de que los azulgranas no queden eliminados este miércoles de la Liga de Campeones, aunque admitió que lo tienen "muy difícil".

El Barcelona necesita que el Inter de Milán no gane mañana al Viktoria Pilsen -que ha perdido los cuatro partidos disputados hasta ahora-, en un encuentro que se disputa antes del partido frente al Bayern Múnich, por lo que cuando empiece el mismo podría estar ya eliminado de la máxima competición continental.

Comentó que, como ha ocurrido en los dos últimos partidos ante el Villarreal (3-0) y Athlétic Club (4-0), no concentrará a sus jugadores en un hotel, sino que todos han quedado citados en el Spotify Camp Nou, desde donde verán el partido del Inter.

"Tenemos una pequeña esperanza, pero está muy difícil, porque no dependemos de nosotros mismos. Estamos en una situación muy incómoda y hay muchos números de que no pasemos. El fútbol tiene estas cosas, a veces gana quien no se lo merece", dijo Xavi Hernández.

Preguntado sobre cómo se encara un partido cuando ya puedes saber antes si estás eliminado, el técnico del Barcelona dijo que hay que tener una buena mentalidad.

"Perdimos el clásico y hemos reaccionado con dos rivales fuertes. La sensación de confianza es buena y tenemos que continuar por este camino y demostrar que podemos competir, salir a ganar el partido y demostrar que nuestra dinámica ha cambiado", insistió.

Xavi explicó que siempre es positivo, pero que cuando no dependes de ti, ya no puedes serlo. "Mañana tenemos que ganar ante un rival intenso, físico, tácticamente muy bien trabajo, uno de los mejores equipos del Mundo. Tenemos que ganar con independencia de lo que ocurra en Milán. Demostramos en Múnich - de lo que son capaces-, pero no fuimos efectivos y ahora estamos en esta situación por errores propios", resumió.

Y en cuanto a si mañana es una buena ocasión para que Robert Lewandowski, ex jugador del Bayern, pueda resarcirse de su falta de puntería en Múnich, Xavi asistió: "Es un partido de venganza futbolística, él no pudo marcar en Múnich y mañana hay otra oportunidad para él y para el equipo".

Después de que ante el Athlétic, y con buen resultado, Xavi utilizara a Pedri jugando escorado a la izquierda, a semejanza de la posición en la que en su día jugó Andrés Iniesta, el técnico del Barcelona dijo que ese sistema le da "más seguridad con balón" a su equipo.

"Tenemos uno más en la media, el centro más poblado y algún hombre libre. De esa manera salíamos bien de la presión del Athlétic", comentó el entrenador azulgrana, quien dejó entrever que será Héctor Bellerín quien ocupe el lateral derecho mañana miércoles.

A Xavi le preguntaron qué les diría a los jugadores del Viktoria Pilsen, si tuviera oportunidad, antes del partido de mañana ante el Inter. "Estoy yo cómo para dirigir al Viktoria, como si no tuviera bastante", dijo entre risas.