Xavi sobre el clásico: "Hay que ser valientes"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo "tiene que ser valiente" para "intentar imponer" su "idea" antes del 'clásico' de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



"Intentaré transmitirles a nuestros jugadores que hay que tener personalidad, que hay que ser valientes. Por mi experiencia como futbolista puedo transmitir calma y tranquilidad, son 3 puntos y nada más", añadió en este sentido el técnico azulgrana en rueda de prensa.



El Barça acumula siete 'clásicos' entre Liga y Supercopa de España sin vencer al Real Madrid, una racha que Xavi quiere dinamitar. "Intentaremos cambiar esta dinámica, la historia está para cambiarla y mañana tenemos una gran oportunidad. Pero estamos por el buen camino. El resultado de mañana no cambiará nada, aunque reforzaría lo que estamos trabajando", consideró.



Respecto al Real Madrid, Xavi opinó que es "camaleónico, nunca sabes si te apretarán arriba o te esperarán en bloque bajo, quizá visualizo un partido como el de la Supercopa de España, teniendo nosotros la pelota a partir del minuto 30 y ellos saliendo al contrataque como flechas".



Los blancos deberán afrontar el partido con la importancia ausencia de Karim Benzema, una baja Xavi explicó que no cambiará el planteamiento del Barça. "Lleva dos o tres años siendo uno de los mejores '9' del mundo, para ellos es una baja sensible. Pero para nosotros no cambia nada, el planteamiento será el mismo", sentenció.



En cambio, descartó que Gerard Piqué pueda ser baja en el 'clásico' a pesar de las molestias que arrastra en el aductor. "Con el paso de los minutos de alguna manera le va frenando y le va doliendo, pero está para competir", aseguró el entrenador del Barça.



Otro de los jugadores que seguramente saldrá de inicio en el Santiago Bernabéu será Sergio Busquets, que no ha sido convocado para los próximos compromisos de la selección española para que tenga descanso. "Lo agradezco", dijo Xavi. "Pero es que se lo merece. Luis (Enrique) en este caso ha obrado muy bien, también para la selección. El rendimiento y el número de partidos está ahí", justificó.



Preguntado por si un triunfo del Barça le daría esperanzas para lograr la Liga, Xavi no fue optimista. "Sinceramente, hablar de ganar la Liga lo veo remoto y difícil", admitió. En caso de triunfo, el conjunto azulgrana quedaría a 12 puntos del Real Madrid con un partido menos. "Pero ganar mañana nos acercaría a nuestro objetivo de clasificarnos para la Liga de Campeones", puntualizó.