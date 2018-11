Xavi se retira del fútbol en abril y quiere dirigir al Barcelona

El mediocampista español Xavi Hernández anunció finalmente la fecha de su retiro del fútbol profesional, abril de 2019, pero luego indicó que tomará un nuevo rumbo: el banquillo del FC Barcelona.

Hernández, campéon del mundo con su selección y múltiple ganador de Liga, Champions y Copa del Rey con el Barça, quiere dar el paso a la dirección técnica.

Sobre su sueño de dirigir al club que lo formó, indicó que "son palabras mayores y hay que estar muy preparado y, de momento, con sinceridad, no me siento aún listo para entrenar al Barcelona", según retoma El Periódico de España.

Eso sí, el volante no negó que se formará lo suficiente para llegar algún día al puesto de primer entrenador del conjunto barcelonista.

También tuvo palabras en torno al rumorado regreso de Neymar Junior al equipo blagrana: "No lo veo posible. Creo que no salió del todo bien. No lo veo de ninguna manera. Leo mucha prensa porque estoy al día de todo en el fútbol, pero veo cero posibilidades de que Ney pueda volver al Camp Nou".