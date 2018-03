Xavi recomienda al Barcelona el fichaje de Verratti

PARÍS, FRANCIA. El excapitán blaugrana Xavi Hernández consideró que el centrocampista italiano del París Saint Germain (PSG) Marco Verratti es el fichaje "ideal" para el Barcelona, que mañana se enfrenta al club parisino en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones."Creo que se me parece. Va a buscar el balón muy abajo, lo sube, organiza el juego. (...) Es pequeño, como yo. Y, como yo, no pierde nunca el balón (risas). Técnicamente, es increíble. Es un jugador que me gustaría ver en el Barcelona", dijo en una entrevista publicada hoy por el diario "Le Parisien".Xavi, que viste ahora la camiseta del Al-Sadd catarí, señaló que si el Bara pudiera comprar algún jugador, el italiano sería su única opción, porque el club catalán "no tiene grandes necesidades".Pese al 4-0 que el PSG endosó al Barcelona a en la ida el pasado 14 de febrero -encuentro sobre el que Xavi reconoció la superioridad de los parisinos-, el excapitán blaugrana apuntó que confía en la remontada, porque "técnica y físicamente", sus antiguos compañeros "están preparados"."Soñando mucho, imagino un 4-0 para el Barcelona al final del tiempo reglamentario y un 5-0 en la prórroga. Pero sin penaltis, porque si no voy a sufrir mucho", bromeó.Xavi, que se prepara para ser entrenador, admitió que hacerlo con el Barcelona sería para él "un sueño", aunque más a medio que a corto plazo."Aún pienso más como jugador que como entrenador. La próxima temporada será mi última como jugador. Después, ya se verá", dijo Xavi, que confesó que aunque los dirigentes del PSG no le consultaron de forma directa sobre el fichaje de Unai Emery como entrenador, él dio buenas referencias cuando hablaron de ello.