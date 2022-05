Xavi descarta el fichaje de Haaland

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió, en la víspera del partido de LaLiga Santander ante el Celta, que el equipo debe reforzarse la próxima temporada si quiere volver a pelear por los títulos.

"Nos tenemos que reforzar el año que viene si queremos ser competitivos. Es una evidencia y lo ha visto todo el mundo", declaró Xavi, quien apuntó, no obstante, que "no será fácil por la situación económica que tenemos".

La crisis económica de la entidad azulgrana le ha impedido fichar finalmente al delantero noruego Erling Haaland, a punto de firmar por el Manchester City.

El entrenador egarense admitió que era "un fichaje muy difícil" por el tema financiero, pero negó que Haaland se vaya al City por dinero, porque "es un club que está ganando muchas Ligas y tiene un bagaje tremendo".

Volviendo al aspecto deportivo, el técnico catalán destacó que, una vez que el equipo se ha clasificado matemáticamente para la Liga de Campeones, "hay que acabar de salvar la temporada" asegurándose el subcampeonato en LaLiga "para poder jugar la Supercopa".

"El Celta es una buena prueba para nosotros. Nos falta asegurar la segunda posición y acabar la temporada de la mejor manera posible. Su entrenador utiliza un sistema muy marcado, ya han salvado la categoría y vendrán sin presión, y tienen futbolistas con talento como Denis, Iago o Brais", destacó.

Para Xavi, los últimos resultados "han vuelto a ser bastante positivos", pero el equipo "debe mejorar en el juego y en sensaciones". En este sentido, el entrenador del Barça insistió en que "hay que ser más pulcros y más responsables con la pelota y no perder tantos balones".

Ante el Celta, no estará Sergio Busquets, sancionado. "Una baja muy importante, porque no tenemos a nadie del perfil de Busi", reconoció el preparador azulgrana.

Al respecto, dejó entrever que Riqui Puig podría tener su oportunidad ante el Celta. "Será un jugador importante en estos tres últimos partidos", dijo Xavi del centrocampista catalán, aunque no quiso opinar si lo mejor es que se vaya cedido la próxima temporada: "Todavía es pronto para hablar de salidas y entradas".

Y una vez más volvió a defender el rendimiento de Ousmane Dembélé, que sigue sin llegar a un acuerdo con el club para renovar: "Aunque no está teniendo suerte de cara a gol, Ousmane nos genera mucho peligro, es un futbolista diferencial. Estoy muy satisfecho con él. El club sabe mi idea de cara a la temporada que viene, hay un representante, un club, un jugador... no será fácil, pero ojalá renueve".

A falta de tres partidos para acabar la temporada, Xavi revindicó su trabajo desde que relevó a Ronald Koeman en el banquillo, pero eludió cualquier polémica con el técnico neerlandés.

"Es absurdo que me comparen con Koeman. No se trata de que triunfe yo; se trata de que triunfe el Barça. El equipo estaba en una situación muy dura en noviembre y, desde mi primer partido con el Espanyol hasta el último contra el Betis, el equipo ha mejorado mucho. Eso es una evidencia. Y no es una crítica a Koeman; hizo un gran trabajo", concluyó.