Xavi confiesa la verdadera razón por la que Neymar dejó el Barcelona

La salida de Neymar del Barcelona, no hace más de cuatro meses, no fue casualidad, según ha revelado esta semana Xavi Hernández, ex jugador y capitán del equipo culé, quien dijo que el brasileño estaba "incómodo" y era "infeliz".Xavi, que ahora milita en el fútbol de Catar, confesó que el brasileño le confesó su verdadero sentir en la boda de Messi. Ese día "Ney" le dejó entrever que necesitaba otros aires y un cambio de inmediato."Nos dijo en la boda de Messi que quería un cambio, que quería cambiar de club. Y yo le dije '¿por qué?'. Me dijo que no estaba feliz en Barcelona y que prefiería irse. Quería tener una nueva experiencia en Europa, en el PSG, y finalmente lo hizo. Es su decisión, yo lo respeto. Creo que el PSG, con Neymar y Mbappé, tiene una buena ocasión para ganar la Champions", comentó el ex culé.Sin dejar pasar mucho tiempo, Neymar Se convirtió en el nuevo jugador del Paris Saint Germain, con el cual firmó un contrato hasta el 2022. Ni el cariño de sus compañeros en el Barcelona hizo que revocara su decisión.