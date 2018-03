Xavi anuncia su retirada del fútbol profesional

El español Xavi Hernández, ex volante del Barcelona, ya tiene idea de cuando será su retirada del fútbol profesional y se una a Andrea Pirlo como uno de los más recientes grandes futbolistas en anunciar su adiós.

En una entrevista al programa argentino "Mundo Leo", Xavi dijo que será hasta el final de la actual temporada que continúe como jugador activo.

”He tenido la suerte de no tener lesiones y mi carrera ha ido progresivamente hacia abajo. Qatar me ha permitido eso. Me canso más y me cuesta recuperar. Seguramente será mi último año como futbolista. Tengo la idea de sacarme el carné de entrenador y de serlo”, dijo el jugador catalán al programa argentino.





Luego de una carrera en la que prácticamente lo ganó todo con el Barcelona y la selección de España, Hernández considera que ha llegado el momento de ponerle fin a su carrera en la que acumuló 767 partidos como azulgrana.

Sobre la gloriosa época que le tocó vivir, Xavi recordó que "he vivido cosas extraordinarias con la generación de Messi, Iniesta, Busquets y Piqué. Hemos ganado grandes cosas y ahora parece que si no ganas la Champions parece medio fracaso".