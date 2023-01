Xavi: "Si no gano títulos al final de temporada me van a matar igual"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el partido de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves ante el Ceuta llega para su equipo "en el mejor momento" de la temporada, "aunque", advirtió, "no podemos despistarnos ni desviarnos del objetivo".

Este objetivo, según Xavi, no es otro que "ganar títulos", después de que el pasado domingo estrenara su palmarés como técnico del conjunto azulgrana con la Supercopa de España.

Sin embargo, el entrenador del Bara negó que haber ganado la Supercopa de España, con una gran actuación coral y ante el eterno rival, el Real Madrid, suponga una liberación para él.

"No me siento liberado ni mucho menos. Siento presión para la Copa, la Liga, la Europa League... Esto es el Barca, por suerte o por desgracia conozco el entorno muy bien. Si seguimos sin ganar títulos a final de temporada, me vais a matar igual. Lo siento como un negocio familiar y lo sufro el triple, pero también lo disfrutas. Hay que ser muy equilibrado mentalmente", reflexionó.

Por eso, para Xavi, la visita al Municipal Alfonso Murube es "una prueba de fuego" para ver si el equipo puede "dar continuidad" a su buen momento de juego.

"Que la euforia sea del vestuario para fuera. Nosotros, cautela y humildad y a seguir currando al máximo para que los títulos sigan llegando", resumió.

La Copa es uno de ellos, pero Xavi advirtió que tendrá que poner "los cinco sentidos" para pasar ante un rival que tiene "una propuesta similar" a la del conjunto azulgrana.

En este sentido, pidió disculpas al técnico del Celta, José Juan Romero, quien se sintió ofendido después de que el preparador catalán dijera que el Bara había tenido suerte con el sorteo de esta eliminatoria.

"Me sabe mal. La Copa es a partido único y se te puede complicar siempre. Ni mucho menos quería faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías, le tengo un respeto tremendo al Ceuta, al entrenador y a su afición. Lo dije por el tema de la categoría", se justificó.

Y cree que, para no confiarse, a sus jugadores les irá muy bien "el ejemplo del Intercity", que llevó a la prórroga al Barcelona en su debut en la competición.

Precisamente porque no quiere sorpresas, Xavi no dejará a casi nadie en la capital catalana, aunque lógicamente hará algunas rotaciones: "El único que seguramente tendrá que descansar es Ronald (Araujo), que acabó con molestias. No es nada grave, pero como venía de lesión le daremos descanso".

Por último, valoró la posible salida del atacante Memphis Depay en este mercado de invierno, insistiendo en que está "encantado" con la plantilla que tiene y que desea que todos los jugadores se queden, como mínimo, hasta final de temporada.

"De Memphis no tengo noticias, pero entiendo que su situación es complicada, porque no tiene minutos. Sigue siendo nuestro jugador y estoy encantado con él. Veremos a ver lo que pasa en las siguientes horas o días. Hablaré con él y, si se quiere ir, buscaremos la mejor solución", concluyó.