Xavi: “Neymar y Mbappé serán la próximas estrellas del fútbol”

Xavi Hernández, ex jugador del Barcelona, dio su lista de los jugadores que podrían tomar el relevo luego de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes poco a poco se acercan al final de su carrera.

En una entrevista que publicó el periódico español El País, Xavi consideró que el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, que militan en el París Saint Germain (PSG) serán los que tomarán el relevo en el mundo futbolístico.

“Después de Messi y Cristiano imagino una era Neymar de tres o cuatro años, y después vendrá Mbappé", explicó Xavi.

INDIRECTA PARA CASEMIRO Y EL REAL MADRID

El excapitán del Barcelona también remarcó algunas características del juego del Barcelona, habló de Casemiro y del Real Madrid.

“En el Barça entendemos el fútbol como espacio-tiempo. ¿Quién lo domina? Busquets, Messi, Iniesta: son maestros del espacio-tiempo. Siempre saben qué hacer, si están solos o rodeados. Hay centrocampistas como Casemiro que no lo entienden así”, dijo Hernández.

Según Xavi, el mediocampista Casemiro es rápido, pero no lo considera un futbolista completo.



“El Madrid se parte, se van siete al ataque y Casemiro se queda solo en el medio a cubrir. Esto es cara o cruz. Esto Busquets no lo puede hacer porque hasta yo soy más rápido que él. Casemiro es rapidísimo. Pero le cuesta todo lo demás porque no lo ha trabajado: tiene otras características, es más defensivo, roba más balones, llega, abarca más campo. Pero no domina el espacio-tiempo”, añadió.