Xavi: "Mañana no podemos fallar""

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el encuentro de la Liga de Campeones de este martes contra el Inter de Milán "no es un partido definitivo, pero sí muy importante para el devenir del grupo C" y las opciones de su equipo para disputar los octavos de final de la competición.

En la rueda de prensa previa al partido celebrada en el estadio Giusseppe Meazza, el técnico egarense instó a sus futbolistas a tener "personalidad" para afrontar los dos partidos consecutivos "vitales" contra el equipo italiano.

Precisamente sobre el Inter, Xavi calificó que el mal momento por el que pasa en la Serie A "no es significativo" y avisó que se trata de "un rival muy fuerte, muy difícil" con un bloque que juega con un sistema, en su opinión, "nuevo" para el Bara con "dos puntas" en ataque.

"Si juegan con dos puntas, creo que a mí me sobra un defensa. Veremos mañana cómo jugamos. Podemos reforzar más el centro del campo. Tenemos que arriesgar, y esa es nuestra filosofía. No debemos dejar correr al Inter, que es un rival directo, muy vertical, y físico. Intentaremos mostrar personalidad, ser valientes", analizó.

En este sentido, Xavi tiene "la idea bastante clara" de lo que su equipo debe hacer en el Giusseppe Meazza, donde puntualizó que quiere "dominar, tener el balón, jugar en campo contrario" en "un partido no definitivo, pero muy importante para el devenir del grupo" C.

"No solo tenemos que demostrar que somos mejores con el juego, también en el marcador. Tenemos que mostrar mucha personalidad mañana desde el primer momento", insistió.

Preguntado por las bajas de Romelu Lukaku y Marcelo Brozovic en las filas del equipo italiano, el preparador azulgrana señaló que "juegue quien juegue" el Inter es un "bloque muy fuerte y poderoso" con "mucha entidad".

Sin embargo, Xavi tiene claro el objetivo de su equipo con vistas al encuentro: "Nos hemos puesto en la cabeza que mañana no podemos fallar".

Entre los nombres propios de su plantilla, el técnico catalán elogió la polivalencia de Marcos Alonso, que además de lateral zurdo puede jugar de central, y de Sergi Roberto, de quien dijo que es el tipo de futbolista que siempre valoran los entrenadores. "Es callado, trabaja y siempre rinde", dijo sobre el jugador de Reus.

Asimismo, Xavi celebró el buen momento por el que pasa Robert Lewandowski, autor de la mitad de los goles del Barcelona, si bien, en este sentido, precisó que sus compañeros "tienen que ir sumándose a estos números".

El Barcelona afronta el partido contra el Inter como líder de LaLiga después del empate del Real Madrid contra Osasuna, un hecho que da, según el técnico, "un punto de moral y confianza importante" a sus jugadores, si bien subrayó que "ahora es el momento de rendir" en la Champions.

Por último, Xavi prefirió no ahondar en un posible regreso al Bara del aregntino Leo Messi el próximo verano. "Lo de Leo, a ver cómo se da, pero no es momento de hablar de él, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso", zanjó.