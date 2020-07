Xavi Hernández, positivo por coronavirus

El exjugador del Barcelona y de la selección española Xavi Hernández, actual técnico del Al Sadd catarí, ha anunciado que padece coronavirus y que estará al margen de su equipo mientras dure su recuperación.



Xavi anunció que "hace unos días y siguiendo el protocolo de la Liga de Catar di positivo en el último test de Covid 19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado".



"Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades el poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición", añade su anuncio en Instagram.



Por lo tanto, Xavi destaca que queda al margen temporalmente del equipo en su vuelta a la competición. "Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y ala cabeza del staff técnico estará David Prats", indicó en las redes sociales el entrenador español.