Xavi Hernández: "Salvamos una temporada que pudo ser peor"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, dijo este domingo que cuando llegó el pasado noviembre tenía "ilusión por conseguir algún título", aunque admitió que no han sabido competir en Europa ni en otras competiciones, y que con la clasificación para la próxima Liga de Campeones "salvan una temporada que podía haber sido peor".



El Barcelona, tras empatar en el Coliseum Alfonso Pérez, se aseguró la segunda plaza de la clasificación liguera a falta de una jornada.



"Hemos cumplido los objetivos de mínimos que nos planteamos cuando llegamos en noviembre. Tenia ilusión por conseguir algún titulo pero sobre todo hemos entrado en la Liga de Campeones, que era lo prioritario", dijo Xavi, en conferencia de prensa.



"En Liga estábamos en una situación difícil, hemos remontado a muchos equipos en la tabla, pero no hemos competido con el Real Madrid por esa diferencia de puntos que teníamos. Además no hemos sabido competir en Europa ni en la Supercopa ni en la Copa del Rey. Hay que ser realistas, hemos salvado una temporada que podía haber sido peor", confesó.



Sobre la planificación de la próxima temporada Xavi Hernández fue claro. Todo dependerá de la situación económica del club.



"Esta semana vamos a planificar bien. Tengo claro el diagnóstico que falta para competir, hay que saber la situación económica y hay que priorizar para intentar competir por títulos. Este año se ha dado así pero ahora seremos claros con los jugadores", señaló.



"Para la plantilla del curso que viene si la situación es buena y más solvente que ahora soy optimista. Hay que planificar ya porque no hay mucho tiempo. Este año no hemos sido competitivos. Sí en la Liga para entrar en Liga de Campeones y para jugar la Supercopa, pero eso es un mínimo exigible", comentó.



El técnico catalán también analizó el partido ante el Getafe, en el que reconoció que les "faltó generar juego de ataque".



"No hemos perdido balones innecesarios, en los últimos minutos vimos que nos favorecía el resultado a los dos los resultados y no arriesgas", apuntó.



Por último, Xavi habló sobre el canterano Alejandro Balde, que jugó como lateral izquierdo titular frente al Getafe.



"Ha estado muy bien, ha tenido personalidad incorporándose al ataque y ha defendido muy bien sin balón", concluyó.