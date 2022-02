Xavi: "Hemos hecho 60 minutos muy buenos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo hizo "60 minutos muy buenos" tras vencer por 4-2 al Atlético de Madrid en el Camp Nou y así avanzar en la clasificación hasta la zona que da acceso a la Liga de Campeones.

"Lo hemos hecho muy bien, hemos hecho un partido excelente en la primera parte. Ha sido un partido muy completo del equipo, necesitábamos una victoria así ante un equipo grande, también la afición", explicó el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Para Xavi este triunfo "podría ser un punto de inflexión" y considera que a su equipo le iría "muy bien hacer dos o tres victorias seguidas para refrendar lo que se está haciendo". Aunque puntualizó que "hay que ser humildes, porque tan solo es una victoria, tres puntos".

Preguntado por qué le parece que Simeone haya dicho que el Barça no ha sido superior táctica y futbolísticamente, el entrenador azulgrana no quiso entrar en polémicas: "Simeone entiende el fútbol de otra manera, hay 200.000 maneras de jugar a fútbol y todas son lícitas. No hay ningún pique. Él se siente cómodo cuando su equipo no tiene el balón y a mí, si me pasa esto, estoy sudando en la banda".

En este sentido, explicó que "Simeone es un grandioso entrenador para lo que él quiere jugar" y admitió que "como entrenador" él es "un novato a su lado".

Uno de los grandes protagonistas del triunfo del Barça fue el debutante Adama Traoré, que hizo la asistencia del segundo gol y desbordó una y otra vez a Mario Hermoso.

"Ha sido un gran debut de Adama, es capaz de marcar la diferencia, un extremo puro que queremos para encarar. Es un gran fichaje que nos va a ayudar mucho", consideró.

Además, explicó que fue "muy solidario defensivamente, igual que Auba (Aubameyang) cuando salió en la segunda parte y se encontró con una situación de un jugador menos" por la expulsión de Dani Alves.