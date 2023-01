Xavi: "Esto nos va a dar tranquilidad"

Quizás el Barcelona ha dejado atrás su pesadilla. Con una resonante victoria ante su clásico rival el domingo, los azulgranas vuelven a sentirse optimistas sobre su futuro.

El triunfo 3-1 ante el Real Madrid en la final de la Supercopa española en Arabia Saudí le dio al Barcelona su primer trofeo tras sumergirse en una crisis financiera que propició la salida de Lionel Messi en 2021, dando paso a un ciclo de desdichas dentro y fuera de la cancha.

“Ojalá sea un punto de inflexión”, dijo el técnico azulgrana Xavi Hernández. “Esto nos va a dar tranquilidad”. Xavi, el exvolante que fue un baluarte en la conquista de una catarata de trofeos del Barcelona como jugador, aún no había alzado uno desde que asumió la dirección técnica poco después que la crisis se acentuara en 2021.

Llegó como parte de la renovación a fondo del club catalán en busca de salir de sus problemas financieros y la mala gestión por parte de previos dirigentes.

“Venimos de una etapa complicada. La marcha de Leo fue muy importante y muy difícil de digerir", señaló Xavi. "Espero que este sea el primer título de muchos”.

La última consagración del Barcelona se remontaba a la Copa del Rey, bajo la dirección del entonces técnico Ronald Koeman. Fue el 35to y último título de Messi con el Barça antes de su partida al Paris Saint-Germain. El equipo ha sido eliminado dos veces en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde la marcha del crack argentino.

El nuevo presidente Joan Laporta adoptó medidas para sanear las finanzas y, al mismo tiempo, salió de compras para reforzar el plantel con las adquisiciones de jugadores como Robert Lewandowski y Raphinha.

Los resultados tardaron hasta la victoria inapelable ante el vigente campeón Real Madrid. “Es especial para los culés, porque dijimos que íbamos a devolver la alegría a los aficionados”, dijo Laporta. “Es una generación de jugadores extraordinaria y dirigidos por un entrenador que es una maravilla”.

Lewandowski y los juveniles Gavi y Pedri fueron los autores de los goles en la final en Riad, donde el Barcelona ejerció un dominio abrumador y redondeó uno de sus mejores partidos de la era Xavi.

“A mí me importa mucho el cómo. Cuando ganamos y no jugamos bien, no me voy del todo satisfecho. Hoy ha salido a la perfección lo que habíamos planeado”, dijo Xavi. “Ha sido extraordinario”.

El Barcelona venía de vencer al Real Betis, actual campeón de la Copa del Rey, por penales en las semifinales de la Supercopa. Fue la primera coronación azulgrana en una Supercopa desde que el torneo pasó a disputarse con el formato de cuatro equipos e irse a Arabia Saudí como parte de un lucrativo contrato firmado por la federación española.

Perdió ante el Madrid en las semifinales en la pasada edición. El cuadro catalán cuenta con 14 coronas de la Supercopa en sus vitrinas, dos más que el Madrid, pero esta fue la primera desde 2018.

Los azulgranas también marcan el paso en la Liga española, al frente con una ventaja de tres puntos sobre el Madrid. Su próximo partido liguero será ante el Getafe, un club amenazado por el descenso, el domingo. También visitará el jueves al Ceuta de la tercera división en los octavos de final de la Copa del Rey, “No podemos frenar, quedan tres títulos”, dijo Xavi.