Xavi: "El equipo está enchufado"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que “el equipo está enchufado juegue quien juegue” después de vencer por 3-0 ante el Elche en la sexta jornada de LaLiga con dos goles de Robert Lewandowski y uno de Memphis Depay, un futbolista poco habitual en el once azulgrana en este inicio de curso.



“Juegue quien juegue no se nota la diferencia. Todos dan el callo. Creo que estamos gestionando muy bien el reparto de minutos para que todo el mundo esté enchufado, igual que lo está la afición. Todo el mundo trabaja”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



La expulsión de Gonzalo Verdú en el minuto 14, que provocó que el Elche jugara con un futbolista menos el resto del partido, Xavi consideró que lo cambió todo: “Con la expulsión el encuentro ha sido más posicional, de uno o dos toques. Cuando lo hemos entendido hemos disfrutado, ya con el partido sentenciado. Con su expulsión fue todo más sencillo”.



Uno de los futbolistas destacados en el triunfo ante el Elche fue Pedro González ‘Pedri’, para quien Xavi tan solo tuvo elogios. “Para mí Pedri es un futbolista superlativo porque hace muchas cosas bien. Con las condiciones que tiene es equiparable a los mejores futbolistas que han pasado por aquí en el centro del campo”, sentenció.



Preguntado por la situación de Ansu Fati tras volver a ser suplente y no ser convocado por Luis Enrique para la selección española, Xavi quiso mostrar tranquilidad: “Yo veo a Ansu bien, tenemos un plan para él, lo vamos a ir dosificando poco a poco y va a ir entrando”.



Mañana domingo se jugará el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, un partido que podría darle el liderato al Barça al final de la jornada en caso de pinchazo blanco. "Irse líderes al parón por selecciones estaría bien, pero no es algo trascendental", dijo Xavi.