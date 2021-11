Xavi: "El Barça no se puede permitir empatar ni perder"

El nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que el equipo azulgrana "no se puede permitir empatar ni perder" desde el terreno de juego del Camp Nou durante su presentación como técnico ante miles de aficionados azulgranas.



"Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición", anadió Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta, con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del feudo azulgrana.



Por su parte, el presidente sentenció que "este día marcará la historia del club, es una jornada muy emocionante".

Xavi, de 41 años, dejó el Barcelona en 2015 tras contribuir a 25 títulos en 17 temporadas, incluidas cuatro Ligas de Campeones y ocho campeonatos de la Liga española. También fue clave en las consagraciones de España en el Mundial de 2010 y en las Eurocopas de 2008 y 2012.

Ha estado en Al-Sadd desde que se marchó del Barcelona, primero como jugador y luego como estratega.

Xavi, formado en La Masia, disputó 767 oficiales con el Barça, en los que marcó 85 goles y dio 185 asistencias.

El centro del campo que compartió con Sergio Busquets y Andrés Iniesta, comandado desde el banquillo primero por Pep Guardiola y después por Luis Enrique, es considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol.

Ya entonces, todo el mundo dio por sentado que algún día Xavi acabaría ocupando el banquillo del Camp Nou como técnico.