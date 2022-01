Xavi: "Ansu Fati está muy afectado"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que Ansu Fati "está muy tocado" tras confirmarse la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo, cuyo tratamiento se decidirá, según reveló, el próximo lunes en una reunión entre el jugador y los servicios médicos del club.



La situación física del delantero hispano-guineano y las opciones de Ousmane Dembélé de entrar en la convocatoria fueron dos de los temas más tratados en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (21.00 horas) ante el Alavés.



"Ansu está muy afectado. Hemos tenido una reunión con la familia. El doctor Pruna me dijo que estaba para jugar 35 minutos. La prórroga (ante el Athletic Club) nos trastocó los planes, pero son situaciones que no puedes controlar. Espero que se recupere al 100%. El lunes tendremos una reunión para decidir que plan se sigue", explicó el preparador de Terrassa.



En este sentido, resaltó que el club ahora tiene "los mejores profesionales" para afrontar el proceso de recuperación "exhaustivo" con el objetivo de que el internacional español no se lesione más en el futuro.



Sobre Dembélé, que no fue convocado para jugar los octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club debido a las negociaciones enquistadas para cerrar su renovación, Xavi insistió en que el jugador sabe "perfectamente cuál es su situación".



Sin el lesionado Ansu Fati y con la incógnita del francés, el técnico admitió que el club está trabajando para reforzar la primera plantilla en los días que quedan para que se cierre el mercado de invierno.



"Estamos trabajando para intentar incorporar a gente. De lo que queremos a lo que podemos hay un trocito. Quedan días todavía, pero vamos a ver cómo se resuelve", desveló.



Después de caer en San Mamés (3-2), donde a sus jugadores les faltó "intensidad", Xavi espera este domingo contra el Alavés otro partido "similar" al que jugaron en Bilbao.



"Necesitamos una victoria urgente para conseguir el primer objetivo de la temporada que es entrar en la zona 'Champions'", recordó Xavi, quien admitió que lo que "más" le preocupa "son los resultados".



"Cuando hay un cambio de entrenador se necesita un poco más de tiempo de lo que creemos todos. Hay que insistir y creer más que nunca en la idea que hizo grande al Barça, pero me preocupan los resultados", manifestó.



Tras las últimas derrotas, jugadores veteranos como Sergio Busquets o Jordi Alba están en la diana del algunas críticas. Xavi las entiende, pero defiende que las "vacas sagradas" están demostrando un compromiso "incuestionable".