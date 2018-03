Xabi Alonso sugiere a Lewandowski que no salga del Bayern Múnich

BERLÍN, ALEMANIA. El ex futbolista español Xabi Alonso aconsejó al que fuera su compañero en el Bayern Múnich Robert Lewandowski quedarse en el club bávaro.

"Es definitivamente uno de los mejores nueves del mundo. Sin embargo, creo que donde mejor está es en el Bayern", declaró en una entrevista con el portal alemán "Sportbuzzer".

"Cada año anota sus goles, conoce el club, la Liga, gana títulos. Si quiere tener otra experiencia, eso es algo que deberá decidir él mismo", agregó.

Lewandowski lleva años envuelto en rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid, club en el que también jugó Xabi Alonso. El delantero polaco tiene contrato con los bávaros hasta 2021.

CONTRATOS MILLONARIOS Y EL BAYERN

De cara al intenso debate generado por las grandes sumas de los últimos fichajes en el mundo del fútbol, Alonso cree que se debe intentar "ver los dos lados: el profesional y el de los fans".

"Cuando eres parte del negocio debes aceptar las cosas, porque de todas maneras no puedes cambiarlo y naturalmente te beneficias de ello. Sin embargo, puedo entender que haya gente que lo vea como una auténtica locura lo que pasa ahora. Y créame: no hay un final a la vista en mucho tiempo. La burbuja se hará cada vez más y más grande, cada vez habrá más dinero en circulación", comentó el ex jugador de 36 años.

Junto con este debate también existe otro abierto en Alemania sobre el gran dominio desde hace años del Bayern Múnich, que parece no tener rival en la Bundesliga. Todo apunta a que este año sumará su sexta Liga consecutiva.

"El Borussia Dortmund lo ha hecho bien durante años. Sin embargo, en lugar de hacer más pequeña la distancia, ha aumentado en los últimos años. Esto no es bueno para la Liga. Se necesita emoción. El Bayern necesita un rival, da igual si es el Dortmund, el Schalke o el Leipzig", señaló.