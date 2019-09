Wynalda: "Volver a la selección ayudará mucho a Rodolfo Zelaya"

Antes de retornar a la selección este fin de semana, el atacante Rodolfo Zelaya tuvo escasos minutos con Los Ángeles FC, de la MLS de Estados Unidos. Por esa razón fue a disputar partidos con Las Vegas Lights, de la segunda liga del balompié norteamericano.

Fito invitado por el exseleccionado estadounidense, Eric Wynalda, quien habló con Deportes Grupo LPG sobre su regreso a la selección nacional.

"Creo que este es un momento apto para que lo llamen a El Salvador. Confío en que su experiencia va a ayudar mucho al equipo salvadoreño".

"Estoy alegre de que Zelaya vuelva a jugar en El Salvador. Es una oportunidad importante para él. Estoy seguro de que podrá ayudar a mejorar la selección de su país. Volver a su selección le ayudará mucho", dijo Wynalda en charla con este medio.

Por otra parte, para el estratega de Las Vegas, Zelaya es parte de su equipo. Esperará seguir contando con él para futuros compromisos.

"Mucha gente me ha hablado cosas diferentes de Zelaya, pero no veo en él eso que esa gente dice. Él es una buena persona. Muchas veces, en el fútbol, debes regresar un paso atrás, para comenzar otra vez. Lo que más me ha impresionado de él es su carisma. Es un jugador humilde", señaló.

"Necesitaba venir a jugar acá, para sentir la grama, sentir qué es estar jugando", dijo Wynalda sobre su incorporación a Las Vegas.