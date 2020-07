Wilson Rugama y su negocio de renta de vehículos

Ante la incertidumbre sobre el desarrollo del Apertura 2020, el volante emplumado Wilson Rugama tiene sus planes listos para encarar cualquier desafío. El nacional ha visto cómo muchos colegas suyos han emprendido con negocios y él no se queda atrás, pues posee su proyecto de renta de vehículos en San Miguel y quiere darle un impulso más sólido.

Esto empezó hace un año y en esta época ha sido vital para obtener ingresos debido a que son ya más de cuatro meses y "las facturas siempre llegan" por lo que no duda en darles un impulso. Esto inició en 2019 cuando a unos extranjeros le alquiló el vehículo y luego fue obteniendo otros clientes a tal punto de iniciar con este negocio.

"Desde antes de esta situación tenía una renta de carros, entonces eso me tenía con un colchón y creo que eso fue importante mantenerme en eso. Mi idea es ahondar más en ese proyecto", dijo Rugama.

El Apertura 2020 se ha aplazado para el 20 de septiembre y por el momento no hay certeza que se pueda cumplir. Esto debido a que el Gobierno pospuso la segunda fase de la apertura económica y por consiguiente, la tercera etapa en el que se daba inicio a la pretemporada en los equipos. Por ello, el volante emplumado reconoce que hay que moverse en otros aspectos para no verse apretados en lo económico.

"Vivimos con mucha incertidumbre sobre si se realizará o no el campeonato y le obligan a uno buscar opciones porque las facturas no dejan de llegar. He visto cómo algunos compañeros están emprendiendo con algunos negocios y creo que eso es algo de lo bueno que va dejando la pandemia. Estamos pensando qué más se puede hacer en caso el torneo no se realiza", agregó.

Rugama no deja de lado la preparación física, pues quiere estar listo ante un eventual llamado a las canchas en caso que la situación pueda mejorar. "En la parte física, pues haciendo trabajos semanales, los entrenadores están mandando el material para que podamos estar a todo lo mejor posible

"La parte buena de la preparación es que nos ayuda a distraernos. Siempre he tenido el hábito de entrenar aunque no haya campeonato. Es bueno estar físicamente activos y cuando uno pueda volver a las prácticas uno pueda tener una buena base, la alimentación también es importante y esperamos que todo pueda salir adelante", agregó.