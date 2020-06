Wilson Gutiérrez: "No es fácil buscar un reemplazo de Rafael Garcia" 

Desde Colombia, el actual timonel de Alianza, Wilson Gutiérrez, reaccionó ante la salida del portero salvadoreño uruguayo Rafael García del plantel capitalino. Desde la la noche de este jueves, el timonel cafetero empezó a conocer sobre la posibilidad de que el portero charrúa se fuera a Guatemala, tras una plática telefónica con el director ejecutivo del plantel paquidermo, Lisandro Pohl.

"Ya me he dado cuenta de la salida de Rafael, quien es un portero importante que ha estado en los momentos más importantes, en lo que ha respondido. Pero esto es fútbol y si él no quiere estar más, pues así es esto. Yo, inicialmente, pensaría que ante la salida de Rafael, habrá que buscar otro portero. No es fácil, Rafael había firmado renovación hace dos o tres meses con Alianza. Una de lasa razones por las que Óscar Arroyo salió era porque Rafa había tenido esa continuidad y ahora, al no estar Rafa ni Arroyo, hay que buscar otro portero y eso no va a ser nada fácil", explicó Gutiérrez a EL GRÁFICO, desde tierras cafeteras.

Por otra parte, el timonel suramericano, campeón con los albos en el Apertura 2019, dijo que no esperaba la salida de García, por lo tanto no dejó de sorprenderse. "Antes de regresar a Colombia puede hablar con él y supe que estaba trabajando desde casa, esperando el momento en que se pudiera reactivar el fútbol. Nunca me comentó acerca de una salida del equipo en esa oportunidad", externó el estratega del conjunto capitalino.

Gutiérrez calificó a García como un portero de gran experiencia, de gran nivel. "Digamos que buscar un reemplazo de Rafael García no es fácil. Está ahora Yimmy Cuéllar que llega al equipo y quien tiene toda la confianza. Le fue bien la temporada pasada (con Once Deportivo) y ahí es donde ahora tiene que salir esa calidad de los porteros que quedan. Ya conversaré con don Lisandro Pohl para ver luego qué opciones de portero puede haber ahora para poder cubrir a Rafael", dijo el timonel cafetero en charla exclusiva con este medio.