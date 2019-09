Wilson Gutiérrez: "Este es el peor partido que hemos jugado"

Con su peor versión de fútbol, el Alianza tuvo que admitir su segunda derrota en el Apertura 2019. Fue a manos de El Vencedor, que lo superó por 2-0 en el cierre de la primera vuelta del Apertura 2019.

Sobre la caída ante El Vencedor, el estratega albo, Wilson Gutiérrez, admitió que el juego de este domingo fue el más flojo de la primera vuelta de esta competencia.

"Este es el peor partido que hemos jugado. No nos encontramos en ningún momento. No tuvimos fútbol y la claridad. No nos encontramos".

"Por momentos cortos logramos generar algo, pero ha sido el juego más flojo que hemos tenido", apuntó el timonel albo.

Por otra parte, Gutiérrez dejó en claro que pese a haber perdido dos juegos en esta primera vuelta, el balance es positivo, más allá de que se cierre en primer lugar. Además indicó que su equipo no es invencible.

"Creo que en algún momento uno tiene que perder. No somos un equipo invencible, los otros equipos también trabajan bien. No fue el partido de nosotros, sino que el del rival. Pero creo que el balance de esta primera vuelta es positivo. Este es un torneo parejo. Uno no puede dar ventaja", apuntó el estratega de los albos.

Pero el timonel cafetero cree que ya hay que dejar de lado el partido ante El Vencedor y meterse de lleno en el juego de este jueves, ante San Carlos, de Costa Rica, por la ida de cuartos de final de esta competencia regional.

"Tenemos que dejar ya de lado este resultado, que es malo para nosotros, pero ya tenemos que pensar en el próximo rival, San Carlos, de Costa Rica. Hay que seguir, hay que corregir mucho en todos los días. Cuando uno pierde ve muchos más errores por corregir", finalizó el colombiano.