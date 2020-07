Wilmer Novoa, futbolista y camionero en San Juan Nonualco

Wilmer Novoa llegó al Platense de la segunda división hace cinco años pero nunca dejó su empleo como motorista de camiones que distribuyen materiales de construcción en San Juan Nonualco, La Paz. Desempeña ambas labores con mucha eficiencia y generan los ingresos económicos para el sustento de su familia.

Sus labores inician a las 3:30 de la madrugada. Carga los camiones con cemento, arena, hierro y otros materiales de construcción para luego realizar la entrega, lo hace con mucha pasión, pero también se aplica con disciplina en el terreno de juego. Dice que su jefe le autorizó un permiso especial para los entrenamientos y partidos de su equipo.

Comenzó su carrera en el fútbol con el Neo Pipil de la liga mayor aficionada de La Paz, destacó por su explosividad en ataque y el Platense lo contrató de inmediato. Tenía 20 años de edad y mucho por aportar en la liga de plata. “Me costó adaptarme a los ejercicios, nunca fui a una escuela de fútbol para tener movimientos de coordinación, me costó bastante, pero logré encarrilarme a la idea de los entrenadores”, explicó.

Su historia en el fútbol inició en la liga aficionada “me motivaron, hice un buen torneo en el Neo Pipil, poco a poco me fui formando en el Platense, hasta ser campeón y lo mejor: ganarme el cariño de toda la afición del Platense”, resaltó.

“Mi sueño es jugar en la primera división, Dios me dará la oportunidad, tengo negociaciones avanzadas con un equipo”, destacó.

Novoa levantó el título de campeón el pasado Apertura 2019 de la segunda división con el Platense, titular inamovible del equipo que se describe en el campo como aplicado y encarador: “soy obediente en los entrenos, siempre voy hacia adelante, me gusta encarar, enviar centro y disparar. Me gusta conducir mucho el balón”.

El Platense cerró en el primer lugar el pasado Clausura 2020 del grupo B con 16 puntos, marchaban invictos tras ocho jornadas del certamen cuando la FESFUT canceló el torneo por la pandemia provocada por el coronavirus.

“ME AYUDA ECONÓMICAMENTE”

Novoa se ganó con esfuerzo y disciplina el cariño de la afición del Platense, tras el Clausura 2020 terminó contrato y emigrará a un equipo de la primera división.

Mientras llega esa oportunidad, sigue trabajando fuerte en San Juan Nonualco, La Paz, “trabajo para una ferretería, manejo camiones pesados, transportamos pedidos a los clientes, les llevo materiales de construcción: arena, ladrillos, entre otros, esto me ayuda física y económicamente, no hemos recibido sueldos del fútbol estos meses, entonces, este trabajo me ayuda”.

Aseguró que desde que terminó sus estudios escolares, optó por trabajar en la ferretería San Juan, del municipio de San Juan Nonualco, La Paz. Su jefe, Mario López, le brinda la oportunidad para trabajar y asistir a sus entrenamientos “manejar camiones es mi trabajo en esta ferretería, es mi fuente de ingreso, entreno y tengo permiso para los partidos”, concluyó.