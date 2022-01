Wilmer Novoa: “El objetivo grande es poder ser campeón”

Wilmer Novoa volvió al Platense para el Clausura 2022, tras haber estado por dos años en el Atlético Marte.

El extremo es el primer refuerzo que ha anunciado el equipo viroleño para este torneo, y platicó con EL GRÁFICO sobre su retorno al equipo que lo formó como profesional.

“Me siento alegre y feliz de regresar acá (al Platense) después de casi dos años. Espero dar lo mejor de mí y que la gente que me tiene aprecio quede contenta”, expresó.

Según “el Comején”, su incorporación con los gallos se dio debido a la buena relación que mantiene con los miembros de la Junta Directiva, quienes negociaron su fichaje con el cuadro bombardero, equipo con el que tenía contrato vigente

“Acá siempre he sido muy querido por la afición y los directivos, gracias a ellos pude venir acá junto con el profesor. Yo aún tenía contrato (con Marte), pero ellos solventaron la situación y fue así como se dio mi regreso a Zacatecoluca”, comentó.

Esta será la primera vez que trabajarán juntos Novoa y el técnico Guillermo Rivera, debido a que el estratega llegó a mediados del Clausura 2020, justo cuando suspendieron el torneo por la pandemia de Covid-19.

Iniciamos Pretemporada����



Nuestro equipo inicio este día su preparación de cara al inicio del torneo clausura 2022.#DaleGallo ��#VamosGallos��⚫ pic.twitter.com/OH2Lki4U4n — Club Deportivo Platense (@platense_cd) January 3, 2022

“Iba a trabajar con él, pero en ese momento me salió la oportunidad de trabajar con Marte, fue en el torneo que suspendieron por la pandemia (Clausura 2020), no pude trabajar con él. Es la primera vez, espero llevarme muy bien con él y estar feliz con lo que me diga”, señaló.

Entre los objetivos que Wilmer tiene con el conjunto plateado es lograr el campeonato en la primera división. Anteriormente conquistó un título en la segunda división, aunque no logró ascender con el equipo.

“(Quiero) dar lo mejor de mí, ganarme un puesto en el once y el objetivo grande es poder ser campeón con el equipo, sabemos que han llegado lejos y lo podemos lograr”, aseguró.

Para finalizar, “Comejen” habló sobre el recibimiento que sus compañeros le dieron en el vestuario, y se mostró con voluntad de ayudarlos en la cancha.

“Bien, agradecido con cada uno. Conozco a varios y los que no conozco me han recibido muy bien. Me siento feliz de estar con ellos y quiero ayudarles poniendo mi granito de arena”, concluyó.