Wilma Torres sufrió rotura fibrilar ante Jocoro

El atacante unionense de Jocoro, Wilma Torres, sufrió el pasado viernes ante Jocoro una leve rotura fibrilar en la parte posterior de su pierna izquierda que lo dejará fuera de todo entreno por al menos una semana, así lo confirmó el parte médico tras practicarle los primeros exámenes de su lesión.

El médico de Santa Tecla, Mario Rivera, le practicó después del partido una resonancia magnética que determinó que Wilma Torres sufrió una leve rotura fibrilar en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

"Ya le practicamos el primer examen y arrojó ese dictamen, ya hablamos con él, estará trabajando con nosotros en fisioterapia por una semana para esperar cuál será su evolución", confesó Rivera. "Es una rotura intrafibrilar lo que sufrió, no es una sección parcial o completa de su músculo lo que sufrió la rotura, sabemos que ahora está en la fase de desinflamación de la región en la pierna del jugador que anteriormente ha sufrido lesiones", aseveró el galeno de los periquitos.

Al respecto, Wilma Torres salió del camerino de terapia del estadio Las Delicias con mucha meditación por lo que le sucedió en el juego ante Jocoro que debió dejar antes de los 30 minutos de partido por el pinchazo que sintió en la parte posterior de su pierna izquierda.

"Lastimosamente vuelvo a recaer en una lesión muscular que me ha complicado mucho para mí, es la misma pierna izquierda donde me rompí el músculo antes, gracias a Dios ha sido mínimo la rotura fibrilar y debo reposar toda la semana, en cuatro días vamos a revisarla de nuevo a fin de conocer si ya cerró para fortalecer mi pierna y si no deberemos hacernos otra resonancia", dijo.

El atacante recordó que "el dolor en mi pierna la sentí justo en la jugada del contragolpe que terminó en el primer gol, fue un pinchazo que sentí en mi pierna justo en medio del campo y no me quise arriesgar más porque lo que sufrí antes con la lesión anterior en la misma pierna fue doloroso para mí", indicó. "Quiero recuperarme en esta semana que no habrá liga de la mejor manera a fin de poder estar recuperado en el próximo juego ante Sonsonate ya que en la primera vuelta tampoco pude estar ante ellos", destacó.