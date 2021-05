Wilma Torres puede hacer historia

Hay un reto más para el atacante del FAS, Wilma Torres, en la final del Clausura 2021 del domingo ante el Alianza. Si anota un gol, el extremo tigrillo puede convertirse en el primer jugador en anotar para tres equipos distintos en finales de la primera división.

Anteriormente lo hizo con el Dragón en el Clausura 2016 cuando hizo el gol de la victoria (1-0) contra el Águila. Luego lo hizo con el Santa Tecla en la final del Apertura 2018 al anotar el tanto de la victoria (2-1) ante el Alianza. Por ello, si marca el domingo tendrá tres goles en finales con tres equipos diferentes.

Por el momento, Torres es el séptimo jugador que ha anotado para dos equipos distintos en finales de liga mayor. La lista la componen: Dionel Bordón (FAS y Águila), Raúl Toro (Alianza y Firpo), Léster Blanco (Metapán y Chalatenango), Adonai Martínez (Alianza y Firpo), Nicolás Muñoz (Águila y Metapán), Percival Piggott (Cojutepeque y Firpo).

"Estoy muy contento por hacer bien las cosas en este torneo. Hemos tenido nuestros altibajos pero hemos salido adelante, lo que quiero es aportar al equipo y ojalá se nos dé el resultado", dijo el atacante.

Torres es el goleador de los tigrillos con ocho dianas en lo que va del Clausura 2021, superando al colombiano Luis Peralta (5), y a Dustin Corea, Kevin Reyes y "Gullit" Peña (4).

"Contento porque se me han dado los goles. Los compañeros me dicen goleador pero es trabajo de todos, lo voy a manejar así y se me han dado los goles y primero Dios vamos a seguir trabajando humildemente para dar goles que ayuden al equipo", agregó.

La del domingo será la cuarta final para Wilma Torres pues aparte de los citados donde anotó, también perdió la del Clausura 2018 contra el Alianza vistiendo los colores del Tecla.