Wilma Torres, de Firpo: “No podemos conformarnos, debemos mejorar”

El Firpo celebró a lo grande el triunfo sobre el FAS, pero coincidió en que el torneo apenas inicia y que hay mucho camino por delante.“El ánimo del equipo nunca decayó”, enfatizó el defensor Félix Sánchez, quien después aseguró: “En el partido anterior también tuvimos que anteponernos a las exigencias de Pasaquina."Gracias a Dios pudimos contrarrestar lo que nos planteó FAS para quedarnos con los tres puntos”.En la misma línea, el exjugador de Chalatenango aseguró que la victoria derivó del esfuerzo colectivo. “Es un lindo resultados. Esto es gracias al trabajo del entrenador (Ramón Sánchez), del profesor Rafael Mariona (preparador físico), de los jugadores y de la afición que nos apoya”, afirmó el zaguero.“El Firpo del segundo tiempo es el que queremos proyectar en todo el torneo. Fue difícil porque FAS no nos regaló nada. Ahora nos vamos a casa a descansar para luego enfocarnos en el partido ante Santa Tecla”, dijo.Willma Torres, por su parte, dijo que el equipo seguirá mejorando en medida que avancen las jornadas. “Felices de conseguir un resultado positivo en una cancha tan complicada. No hay que conformarse porque hay que seguir mejorando en las cosas que estamos fallando”, apuntó.El mediocampista oriental también enfatizó en que Luis Ángel Firpo llegó con la mentalidad de conseguir el triunfo y no un empate. “Siempre el entrenador mete garra al equipo. La preparación física es bastante buena, lo cual está siendo la diferencia en los partidos. Peleamos hasta la última pelota. Hoy nos llevamos los tres puntos con un bonito gol de César (González)”, afirmó.